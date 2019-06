Slovenke so proti Madžarski vodile večino tekme, a na koncu popustile in izgubile. Foto: EPA

Da je v naši reprezentanci ducat igralk, ki v tem trenutku med našimi merijo najviše, zagotovo drži. Da je v njej tudi kar šest novink, pa je tudi dejstvo, mimo katerega ne moremo. Krutost športa na najvišjem nivoju se je potrdila še enkrat. Že ob objavi prvotnega seznama je bilo jasno, da nam bo manjkalo centimetrov in tudi izkušenj. In s tem je potrebno ves čas živeti.

Tudi morebitna zmaga ne bi zagotavljala še nič. Bi pa bilo precej laže prebroditi to noč, ki je za nami. Sploh zaradi večjega dela tekme, ko so se Slovenke kar nekajkrat poigrale z nasprotnicami in pokazale zelo pestro ponudbo izdelanih akcij, ki jih mnogi romantiki košarke tudi v moški konkurenci že zelo pogrešajo.

Kje zdaj iskati uteho in ramo za solze? V športu, tudi ženskem, za to vse do zadnjega trenutka, ko je še odprta možnost napredovanja, ni prostora. O tem, da bo prej kot v 24 urah potrebno nazaj v dvorano Čair, so v naši reprezentanci vedeli od prvega dne po objavi turnirskega voznega reda. In to turnirji vedno prinašajo. Če tega nisi vajen, te o tem ne sprašuje nihče. Pripravljen je bil načrt, kako se Turkinj lotiti v primeru zmage in tudi v primeru poraza.

Zagotovo pa nihče ni imel v pripravah vpisano, kaj storiti, če morda ostaneš brez visoke Eve Lisec. Že ko je nastop odpovedala Tina Trebec, okrog katere je bilo v preteklosti slišati tudi veliko neprimernih besed, nevrednih nekoga ki zastopa tvojo državo na velikih tekmovanjih, bojazen o problematiki z višino ni bila odveč. Ampak imaš le tisto, kar imaš in kar si ustvaril sam. Slovenke so v izenačeni skupini v Nišu, rojstnem mestu Konstantina Velikega, v povprečju najnižje. Še bolj pa bode v oči, da so z naskokom tudi najmlajše. V primerjavi s Prago se je naša povprečna starost znižala za skoraj štiri leta.

Slovenske košarkarice popolnoma popustile v zadnji četrtini

Težav ne gre iskati naokrog in zunaj, kar zelo radi počnemo skoraj na vsakem področju. Pometa se vedno najprej na domačem, torej svojem pragu. Podatek, da v Celju letos okrepitve iščejo izven slovenskih meja, pove veliko. Doma jih enostavno ne najdejo več za nivo, v katerem želijo igrati. To pa je le drugi kakovostni razred na stari celini.

Skrb za domače prvenstvo bo morala biti večja s strani vseh, ki jim je še mar za žensko košarko. Mozaik je namreč na koncu vedno sestavljen iz majhnih kamenčkov, ki pa jih v svoji prepričanosti, da imaš prav, zlahka spregledaš in sledi večer, kot je bil sinočnji v Nišu. Seveda so kot vedno porazu botrovale tudi napake. Poškodba Liščeve je lahko posledica, da v zadnji sezoni ni veliko igrala. Da je za njo že zelo zahtevna poškodba tetive in ko se je prijela za nogo, nam je zaledenela kri. Pomislili smo na najhujše, diagnoza bo postavljena v današnjem dopoldnevu, bolj kot poraz za uvod, pa je pomembno, da pri Dolenjki ne gre za kaj res tragičnega.

Ob vsem se dobro ve, da se neka zgodba reprezentance ne naredi čez noč. Ali zgolj v enem mesecu ali dveh obdobjih, ko si zraven najboljših. Tudi v Nišu sta še dve tekmi in ,kot pravijo igralke, vse skupaj se nadaljuje. Ne glede na to, kako se bo v nedeljskem večeru, morda že današnjem, končalo, pa nas najbolj veseli, da imamo trenutno reprezentanco za naslednje desetletje. Pa čeprav so iz tiste, ki je edina doslej okusila evropsko prvenstvo na parketu v reprezentančnem dresu, ostale le tri. Bo pa po včerajšnji zmagi Italije že današnja tekma s Turčijo za biti ali ne biti.