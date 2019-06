Adin Kavgić, Gašper Ovnik, Simon Finžgar in Anže Srebovt imajo veliko mednarodnih izkušenj. Foto: KZS

V Amsterdamu bo nastopilo po 20 moških in ženskih ekip. Slovenijo bodo na tekmovanju zastopali izkušeni člani ekipe Piran Gašper Ovnik, Simon Finžgar, Adin Kavgić in Anže Srebovt. Leta 2016 so v Romuniji postali evropski prvaki, leto pozneje pa so prav na tem prizorišču v Amsterdamu osvojili srebrno medaljo. V letih 2016 in 2018 so odličjem na evropski ravni dodali še dve bronasti odličji s svetovnih prvenstev.

"Na prizorišče v Amsterdamu nas vežejo lepi spomini, saj smo pred dvema letoma tukaj osvojili srebrno medaljo. Fantje, ki na letošnjem svetovnem prvenstvu zastopajo Slovenijo, na mednarodnih ekipnih tekmovanjih igrajo pod imenom Piran. Veseli me, da sta se po poškodbi uspešno vrnila Simon Finžgar in Adin Kavgić. Cilji ostajajo podobni kot v preteklih letih, fantje dobro poznajo sistem igre 3x3 in verjamem, da se tudi letos ne bodo ustavili v skupinskem delu. Vsi si seveda želimo čim višje uvrstitve, kar bi zagotovo bila tudi dobra popotnica za olimpijske igre 2020 v Tokiu," je dejal selektor Matic Vidic.

Že drugo leto zaporedoma se bosta "velikana" košarke 3x3, Srbija in Nizozemska, srečala že v skupinskem delu tekmovanja in se bosta za napredovanje pomerila z ZDA, Južno Korejo in Turčijo. Skupina A tako velja za najtežjo skupino prvenstva. Rusija in Ukrajina se bosta v skupini B pomerili z Mongolijo, Estonijo in Portorikom. Latvijci in Poljaki pa se bodo za preboj med najboljših osem pomerili z Brazilci, Japonci in Avstralci.