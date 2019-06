Komisar Lige NBA Adam Silver je čestital Šamaniću, ki ga je izbral San Antonio. Spursi že dolgo slovijo kot organizacija, ki dobro vzgaja evropske igralce. Foto: AP

19-letni Šamanić, ki se je Petrol Olimpiji pridružil pred začetkom letošnje sezone, je bil 19. izbor Spursov na naboru prejšnji teden.

V sezoni 2018/19 je Šamanić zaigral na 49 tekmah v treh tekmovanjih (Liga ABA, Liga prvakov, Liga Nova KBM). V Jadranski ligi je v 15,4 minutah v povprečju dosegal 6,4 točke, 3,8 skoka in 0,8 podaje, v Ligi prvakov pa v 18,8 minutah 8,2 točki in 5,0 skoka na obračun. V državnem prvenstvu je na parketu v povprečju preživel malo več kot 20 minut na tekmo, dosegal pa je 10,1 točko, 5,9 skokov in 1,1 podajo na tekmo.

Na začetku končnice Lige Nova KBM je Šamanić postal nosilec igre zeleno-belih in v četrtfinalnem nizu s Šenčurjem na dveh tekmah v povprečju dosegal 19,5 točke in 11 skokov na tekmo. Po prvi polfinalni tekmi s Heliosom je odpotoval v Chicago na prikaz talentov pred naborom Lige NBA, v Ljubljano pa se ni več vrnil. Trener Jure Zdovc ga je zelo pogrešal v finalu proti Sixtu Primorski, ko je Olimpija izgubila z 0:3 v zmagah.

Po naboru ostal brez besed

"Izkušnja na naboru Lige NBA je bila neverjetna. Dan izbora sem z družino preživel v New Yorku, večer pa se je zaključil tako, da me je kot 19. izbrala ekipa San Antonio Spurs. Takrat sem bil preprosto brez besed," je pojasnil o edinstveni izkušnji na naboru Lige NBA.

V Ljubljani se je veliko naučil

O minuli sezoni je povedal: "V Ljubljani sem se imel odlično. Odigral sem veliko število tekem in veliko sem se naučil, tako od soigralcev, kot tudi od trenerjev. Imeli smo neuspešno sezono, a zagotovo smo se vsi veliko naučili iz nje. K sreči smo v končnici slovenskega državnega prvenstva zaigrali kot eno in iz celotne sezone izvlekli največ, kar smo lahko. Žal mi je, da nisem zaigral v finalu državnega prvenstva s Sixt Primorsko in tudi na ta način pomagal soigralcem. Vsem v Ljubljani želim vso srečo v prihodnje, veliko sreče pa želim tudi novo nastajajočemu klubu KK Cedevita Olimpija Ljubljana."