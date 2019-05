Po dvanajstih opravljenih treningih, ki so bili namenjeni osvežitvi telesne pripravljenosti košarkaric in uigravanju napadalnih taktičnih zamisli strokovnega štaba, bosta prva preizkusa pripravljenosti v okviru turnirja Telemach s srcem na parketu pravšnja za prekinitev monotonosti priprav in začetek tekmovalnega ritma.

Košarkarice so danes opravile uradno fotografiranje, izbrale pa so tudi številke, ki jih bodo nosile na evropskem prvenstvu. Kapetanka Nika Barič bo nosila številko 9, Teja Oblak 3, Eva Lisec 12, Shante Marie Evans 30, Annamaria Prezelj 6, ostale pa: 2 Aleksandra Krošelj, 5 Tina Cvijanovič, 7 Maruša Seničar, 8 Teja Goršič, 10 Tina Jakovina, 11 Eva Rupnik, 13 Zala Friškovec, 20 Lea Debeljak, 21 Gala Kramžar in 88 Merisa Dautović. Foto: www.alesfevzer.com

"Po uvodnih treningih vidim, da smo na pravi poti. Igralke so motivirane in tudi dobro pripravljene, tako da smo že začeli uigravanje ekipe. Prvi dve tekmi smo načrtovali prav s tega vidika, da igralkam omogočimo privajanje na ritem tekmovanja. O Češki ne gre izgubljati besed, saj gre za stalnico na evropskih prvenstvih v zadnjih 30, 40 letih, ki bo v Laško sicer prišla brez Američanke, a še vedno z odličnimi posameznicami. Hrvaška, ki ne bo nastopila na evropskem prvenstvu, se druži pod taktirko istega trenerja, ki jo je pred leti pripeljal na olimpijske igre in se želi vrniti na pota stare slave," pravi selektor Grgić.

Varovanke Damirja Grgića v Laškem nadaljujejo misijo Niš nas ne ustavi oziroma priprave na evropsko prvenstvo, ki ga bodo odigrale v Srbiji, natančneje v Nišu in morda Beogradu. Foto: www.alesfevzer.com

Uvodnih preizkušenj se veseli tudi najizkušenejša v izbrani vrsti, 28-letna Teja Oblak. "Za nami je prvi del priprav, ki je minil po načrtih. Malce smo utrujene, a vse zelo vesela, da smo spet skupaj in da imamo pred seboj tako pomembno nalogo. Glede na to, da bo za nas to drugi nastop na velikem tekmovanju, delno že vemo, na kaj moramo biti pozorne. Vemo, kako se lotiti priprav, kaj paziti na prijateljskih tekmah in kako gojiti ekipni duh, ki je ob tako dolgih pripravah eden izmed ključnih dejavnikov za dober nastop na evropskem prvenstvu."

Slovenija bo igrala v skupini s Turčijo, Madžarsko in Italijo.