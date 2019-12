Trener Dragan Šakota in njegovi varovanci niso pripotovali v Podgorico. Foto: EPA

Ob 18.00 so bili na parketu le gostitelji, sodnik je vrgel žogo v zrak in odpiskal konec tekme, kar pomeni, da bodo Beograjčani zelo verjetno izgubili srečanje za zeleno mizo z 0:20.

Pravilnik določa še hujšo kazen v določenih primerih. Ekipo lahko disciplinski sodnik naknadno kaznuje tudi z nenastopanjem v končnici. Denarna kazen bo znašala med 15.000 in 50.000 evrov.

Vodstvo Crvene zvezde je odločilo, da ekipa zaradi nedavnih protestov in napetosti v Črni gori ne bo pripotovala v Podgorico. Pri Budućnosti zagotavljajo, da bojazni za varnost obeh ekip ni bilo. Zagotovila podgoriške ekipe o varnosti in organizaciji tekme so prejeli tudi v vodstvu Lige ABA, kjer so zagotovili, da tekma ne bo preložena.

Odpoved tekme v Podgorici

13. krog:

Ob 21.00:

MEGA BEMAX – FMP

Neodigrano:

BUDUĆNOST – CRVENA ZVEZDA

Odigrano v petek in nedeljo:

CIBONA – CEDEVITA OLIMPIJA

82:84 (17:26, 21:13, 24:22, 20:23)

Gibson 20 ... Rebec 4; Boatright 17, Blažič 14, Hopkins 13, Zirbes 12.

KRKA – ZADAR

76:74 (18:18, 19:17, 20:25, 19:14)

Cosey in Lapornik po 17, Ramljak 14; Allen 21, Vuković in Keller po 12.

PARTIZAN – KOPER PRIMORSKA

81:62 (19:16, 20:14, 24:16, 81:62)

Thomas 15, Veličković, Zagorac in Gordić po 9; Vončina, Marinković in Barič po 15, Hodžić 6, Dimec in Lazić po 4.

IGOKEA – MORNAR

98:91 (28:29, 18:16, 26:27, 26:19)