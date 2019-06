Ivan Ramljak bo v novi sezoni igral v Novem mestu. Foto: Cedevita/Marin Šušić

V Mostarju rojeni 203 centimetre visoki Ramljak, ki lahko igra tudi na položaju krilnega centra, predstavlja za Krko veliko okrepitev. Košarkar je za Sportnet.hr potrdil, da se seli k slovenskemu ABA-ligašu. Kot je dejal, ga je poklical Simon Petrov in mu predstavil, v kakšni vlogi ga vidi. V zadnji sezoni je v dresu zagrebške Cedevite v Evropskem pokalu v povprečju dosegal 5,7 točke, v jadranski ligi pa 6,7. S Cedevito je skupaj trikrat postal hrvaški prvak. Igral je še za Zadar, Zagreb, Široki in Posušje. Barve hrvaške reprezentance je branil na zadnjem evropskem prvenstvu.

Medtem so sestavo moštva za novo sezono začeli tudi v Domžalah. Prva okrepitev Heliosa je Davor Konjević, ki je nazadnje igral za Šentjur. 28-letni in 198 cm visoki krilni košarkar je v Ligi Nova KBM v zadnji sezoni dosegal v povprečju 20 točk in osem skokov, z indeksom 22,4 pa je bil najboljši v državnem prvenstvu. Pred tem je igral za Škrljevo, Veliko Gorico, Kvarner in Križevce.