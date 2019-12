24-letni Grosupeljčan ni dočakal priložnosti pri Olimpiji. Ali jo bo Martin Krampelj deležen v Andori, ki igra v močnem španskem prvenstvu in tudi še v evropskem pokalu? Foto: www.alesfevzer.com

V tej sezoni je Martin Krampelj za Olimpijo zaigral le v superpokalu lige ABA, a se ni vpisal med strelce.

Iz NCAA-ja do klopi zmajev

V minuli sezoni je Krampelj zaigral na 35 tekmah v ameriški študentski Ligi NCAA, v povprečju pa dosegal 13,5 točke, 6,9 skoka in 0,8 podaje v 25,3 minutah igre. Svojo kariero je Krampelj začel v domačem Grosuplju, med letoma 2012 in 2014 je nosil dres novomeške Krke, leta 2015 pa je nato sledila selitev v Združene države Amerike. Leta 2017 se je Krampelj znašel tudi na širšem seznamu reprezentančnih kandidatov.

Andorra kratkoročno rešitev?

"Ob dejstvu, da so se vloge igralcev v našem moštvu že lepo porazdelile, smo iskali ustrezno rešitev za Martina Kramplja, da tudi on pred začetkom drugega dela državnega prvenstva zaigra na čim višji ravni in pridobi potrebne izkušnje, ki so mu manjkale na začetku sezone. Kot rešitev se je ponudila Andorra, pri kateri so iskali nekoga, ki bi jim priskočil na pomoč po poškodbi Moussa Diagneja. Martin bo v Andorri sprva preživel en mesec, nato pa bomo videli, kaj in kako," je dejal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.