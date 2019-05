Kaže, da bo naslednjo sezono v Ligi Aba igral tudi Olympiacos, ki je ogorčen nad razmerami v grški košarki. Foto: EPA

Že nekaj časa se ugiba, ali bo jadranska liga bogatejša za pirejskega velikana, ki ni zadovoljen z razmerami v domačem prvenstvu, predvsem s sojenjem. V petek bodo na skupščini Lige Aba v Banjaluki odločali o tem, ali Olympiacos sprejeti medse ali ne. Liga bi se tako razširila z 12 na 14 moštev, dodatno mesto bi lahko s posebnim povabilom zapolnila Petrol Olimpija.

Olympiacos očitno misli resno, saj bo bojkotiral četrtfinalno serijo grškega prvenstva proti Panathinaikosu, čeprav je jasno, da ga zaradi tega čaka kazen in bo moral naslednjo sezono igrati v drugi grški ligi. Če ga sprejmejo v Ligo Aba, bi ob Jadranu nastopal s prvo ekipo, v drugi grški ligi pa s podmladkom.

Pri Panathinaikosu so ogorčeni, da velikega atenskega derbija ne bo, lastnik Dimitris Giannakopoulos se je takoj odzval in zapisal: "Upamo, da bodo ugotovili, da gre za napačno odločitev, se v zadnjem trenutku premislili in vendarle prišli na tekmo v dvorano Oaka."