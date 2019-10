Koprčani so v prvem krogu visoko izgubili v Beogradu proti Crveni zvezdi, zdaj pa so se odkupili z zmago nad Partizanom. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski prvaki so vodili od prvega napada naprej. Že v prvi četrtini so si priigrali dvomestno prednost, ki je v drugih desetih minutah sicer skopnela le na tri točke, a so varovanci Jurice Golemca hitro spet povezali niti.

Beograjčani nikakor niso našli odgovora na odlično obrambo Koprčanov, ki je gostom v 27 minutah dovolila le 34 točk. Primorci so si v tretji četrtini nabrali 18 točk prednosti in tekmo mirno pripeljali do konca za prvo zmago v elitni jadranski druščini.

Prvi strelec dvoboja je bil Lance Harris s 17 točkami. Žan Mark Šiško je prispeval 13 točk in devet podaj, Marko Jagodić Kuridža pa 11 točk in 12 skokov. Alen Hodžić je vknjižil 10 točk. Pri Partizanu je bil dvomesten le Rade Zagorac z desetimi točkami.

Koprski košarkarji pokazali zobe Partizanu

Primorci so eksplozivno začeli obračun s srbskim podprvakom. V prvih dveh napadih sta trojki zadela Hodžić in Harris. Že po slabih treh minutah je bila razlika dvomestna (13:3). Največ je slovenski prvak v prvi četrtini vodil za 13 (22:9).

Partizan je drugih deset minut začel precej bolj zbrano. Z delnim izidom 6:0 se je približal na tri točke zaostanka, vendar je končnica spet pripadla tigrom, ki so na odmor odšli z osmimi točkami naskoka. V prvem polčasu sta izstopala Harris z 11 točkami in Žan Mark Šiško z devetimi točkami in petimi podajami.

V tretji četrtini je Primorska povedla z najvišjo prednostjo (52:34), ki jo je ponovila na začetku zadnje četrtine (60:42). Beograjčani so odgovorili z delnim izidom 12:2, vendar bližje kot na osem točk zaostanka niso mogli priti.

Golemac: S pravo energijo lahko pariramo vsem

"V odličnem vzdušju smo obračun v obrambi odigrali odlično. Navijači so nam dali dodatno energijo in tudi ko smo se zaustavili, so nas nesli naprej. To je bil ključ do zmage. Partizan je pred tekmo imel določene težave s poškodbami in na obračun prispel po nekaj težkih preizkusih. Ni imel prave energije, a tako se bo dogajalo skozi celotno sezono. Mi lahko s pravo energijo pariramo vsem," je pojasnil trener Golemac.

Cedevita Olimpija bo v nedeljo gostila Cibono, Krka pa se bo v ponedeljek pomerila z Zadrom.

2. krog:

KOPER PRIMORSKA - PARTIZAN

68:56 (22:14, 14:14, 20:11, 12:17)

Harris 17, Šiško 13 in 9 podaj, Jagodić Kuridža 11 in 12 skokov, Hodžić 10, Holt 7, marinković 6, Dimec 4; Zagorac 10, Gordić 9.

MORNAR - IGOKEA

92:75 (21:13, 21:20, 23:18, 27:27)

FMP - MEGA BEMAX

98:79 (20:21, 34:19, 19:20, 25:19)

Nedelja ob 17.00:

CEDEVITA OLIMPIJA - CIBONA

Ob 20.00:

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST

Ponedeljek ob 18.00:

ZADAR - KRKA