Ljubljančani so vodili večino tekme. Ko je Luka Šamanić v 34. minuti s trojko povišal na 74:61, kar je bila najvišja prednost zmajev, je kazalo, da je dvoboj odločen.

Olimpija od +13 do +1

A Gorenjci se niso predali. Grizli so do konca in se 23 sekund pred zadnjo sireno približali le na točko zaostanka. Za 77:76 je pod košem poskrbel nekdanji zmaj Gezim Morina. Sedem sekund pred koncem je Jan Špan s prostih metov povišal na 79:76. Na drugi strani je Ramo Rizvić zadel le enega od dveh prostih metov in zmaji so si lahko oddahnili.

Luka Šamanić je tekmo končal z najvišjim indeksom 28, dosegel je 17 točk in jim dodal še 11 skokov. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji zgrešili 20 trojk, Gorenjci 12

Špan je bil z 18 točkami prvi strelec tekma, Šamanić jih je dodal 17. Na drugi strani je bil pri varovancih Konstantina Subotića najučinkovitejši Marko Popadić s 14 točkami, 12 jih je dodal Smiljan Pavić. Zmaji so zgrešili kar 20 trojk (met 14/34), gostje 12 (4/16). Gorenjci so bili nekoliko natančnejši pri metu iz igre (30/61:29/65). Druga tekma bo v soboto v Šenčurju, morebitna tretja pa 7. maja v Stožicah.



Tekmo v Stožicah si je ogledal tudi generalni menedžer San Antonio Spursov R. C. Buford (prvi z leve). Foto: www.alesfevzer.com

Primorska hitro zlomila odpor Zlatoroga

V prvi tekmi dneva je Sixt Primorska je upravičila vlogo favoritov in v prvi tekmi četrtfinala z 98:74 premagala Zlatorog. Primorci so že po prvi četrtini vodili z 31:14, nato pa prednost brez težav zadržali. Polčas se je končal z 51:33. Na koncu je bil s 16 točkami najučinkovitejši Marjan Čakarun, po 14 sta jih dodala Žan Mark Šiško in Marko Jagodić-Kuridža.

Varovanci Jurice Golemca zaenkrat meljejo vse pred seboj. Foto: www.alesfevzer.com

Zmagi Heliosa in Krke

Na preostalih dveh tekmah je Helios z 95:82 zmagal na Polzeli, medtem ko je Krka doma strla Rogaško s 77:73.



KOŠARKA

DRŽAVNO PRVENSTVO

LIGA NOVA KBM, četrtfinale, 1. tekme

SIXT PRIMORSKA - ZLATOROG

98:74 (31:14, 20:19, 27:25, 20:16)

Čakarun 16, Jagodić Kuridža, Šiško 14, Harris 13; Thomas 15, Gant 13.

PETROL OLIMPIJA - GDD ŠENČUR

79:77 (23:20, 19:17, 19:19, 18:21)

Špan 18, Šamanić 17, Lorbek 15, Badžim 10; Popadić 14, Pavić 12, Murić 11.

HOPSI POLZELA - HELIOS SUNS

82:95 (25:27, 16:24, 23:24, 18:20)

Vasilić 19, Burgett 16; Pašajlić 26, Mahkovic in Tratnik 15, Gajić 12.



KRKA - ROGAŠKA

77:73 (25:20, 21:13, 17:19, 14:21)

Balažič 15, Jošilo 13, Marinelli 12; Davis 23, Sarajlija 16, Pajić 11.



Igrajo na dve zmagi.