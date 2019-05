"Sedma tekma je nujna. Vidimo se na severu," želja navijačev Philadelphie se je uresničila. Nasprotnika Milwaukeeja bo dala nedeljska sedma tekma v Torontu. Foto: Reuters

Toronto ni imel pravega odgovora na navezo Jimmy Butler - Ben Simmons, ki sta skupaj dosegla 46 točk, predvsem pa sta serijsko zadevala v ključnih trenutkih 6. tekme. Zlasti Butler je natresel nekaj pomembnih košev in večer sklenil s 25 točkami, kar pošteno načeteti Joel Embiid (levo koleno in želodčne težave) je prispeval 17 točk in 12 skokov, s čimer so 76ersi gladko pozabili na 5. tekmo, ko so jih Raptorsi razbili in premagali kar za 36 točk. Celo prvi zvezdnik Torontčanov Kawhi Leonard (29 točk) se je razigral šele ob koncu, ko je bil zaostanek že prevelik - sredi zadnje četrtine je Philadelphia vodila že za 23 točk.

Butler navduševal s koši, ki so ubijali Toronto

Raptorsi so vodili le sredi 1. četrtine, nato pa so 76ersi prevzeli nadzor pod poveljstvom Simmonsa, ki je prvi del tekme sklenil z 8 točkami in 5 podajami, do konca večera pa prvi organizator igre Philadelphie ni izgubil niti žoge. V nadaljevanju je Butler z atraktivnimi koši v pravih trenutkih pokazal, da je lačen uspeha in zakaj bo poleti na prostem trgu lahko zahteval in bržkone prejel maksimalno 188-milijonsko pogodbo za pet let. "Igram, da zmagujem. Zdaj je to, kar moram narediti, da pridemo do velike priložnost za uspeh," je odločen Butler.

Lillard prevesil tehtnico na stran Trail Blazersov

Denver je odločno začel 6. tekmo serije s Portlandom, ki pa se je zbral in sredi 2. četrtine izenačil ter prevzel pobudo, ki je ni izpustil več do konca. V odločilni 3. četrtini je razigrani Damian Lillard prispeval 17 točk in tekmo sklenil z 32 točkami. Izjemno strelsko razigran je bil tudi CJ McCollum s 30 točkami, rezervist Rodney Hood je s 25 točkami postavil svoj rekord v končnici.

Po prekršku Jokića zavrela kri

Na drugi strani sta bila Nikola Jokić (29 točk in 12 skokov) in Jamal Murray (24 točk in 10 skokov) premalo, da bi priigrala Nuggetsom četrto potrebno zmago za preboj v konferenčni finale. Ob koncu so malce popustili živci, saj je po prekršku Jokića v napadu prišlo do prerivanja, sodniki pa so po ogledu videoposnetka podelili kar 4 tehnične napake, po dve na vsaki strani.

LIGA NBA - KONČNICA 2019

Vzhod, polfinale

PHILADELPHIA (3) - TORONTO (2) 3:3

112:101 (29:21, 29:22, 29:24, 25:34)

Butler 25 (9/18 iz igre), 8 podaj in 6 skokov, B. Simmons 21 (9/13 iz igre) in 8 skokov, Embiid 17 in 12 skokov, Harris 16 in 9 skokov, Scott (3/4 za tri) in Redick po 11, Ennis 5, McConnell 4,

Marjanović 2; Leonard 29 (9/20 iz igre) in 12 skokov, Siakam 21, Lowry 13, Ibaka 9, Green 8, M. Gasol 7, Miller 6, Powell 5, Meeks 2, VanVleet 1.

Že odigrano:

MILWAUKEE (1) - Boston (4) 4:1

Zahod, polfinale

PORTLAND (3) - DENVER (2) 3:3

119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28)

Lillard 32 (6/13 za tri), McCollum 30 (12/24 iz igre), Hood 25 (3/4 za tri), Collins 14, Aminu 7, Kanter 6 in 14 skokov, Se. Curry 3, Harkless 2; Jokić 29 (10/15 iz igre, 2/3 za tri), 12 skokov in 8 podaj, Murray 24 in 10 skokov, Millsap 17, Harris 15, Craig 10, Barton 7, Plumlee 4, Beasley 2.

Petek:

HOUSTON (4) - GOLDEN STATE (1) 2:3

V oddebeljenem tisku izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.