Anthony Randolph je v zadnji sekundi nepravilno blokiral met Antejha Tomića. Foto: EPA

Barcelona je v enem najrazburljivejših finalnih obračunov v zgodovini španskega pokala po podaljšku ugnala Real Madrid s 94:93. Madridčani so se najprej čudežno izvlekli v rednem delu, ko je ob zvoku sirene podaljšek izsilil Sergio Llull.

A few seconds earlier.

How a referee can miss this call in such a key moment???

Chris Singleton was almost beheaded #ElClasico pic.twitter.com/voAInVCJwv — Emiliano Carchia (@Carchia) 17. februar 2019

Katalonci so 21 sekund pred koncem podaljška z zadetima prostima metoma Chrisa Singletona povedli za pet (92:87), a je bila tekma še daleč od razpleta. S trojko je na drugi strani nemudoma odgovoril Anthony Randolph. Ob pokrivanju po celotnem igrišču je žoga na drugi strani prišla do osamljenega Singletona, ki je stekel proti obroču, ko ga je pokosil Randolph. Na začudenje vseh je ob "prekršku za zapor" sodniška piščalka ostala nema. V protinapad je šel Jaycee Carroll, ki je zadel za izenačenje ob prekršku. Američan je bil uspešen še s črte prostih metov in Real je povedel. Do konca so ostale štiri sekunde.

Po minuti odmora je žoga prišla do Anteja Tomića. Njegov met je nepravilno blokiral Randolph in sodniki so po ogledu videoposnetka koš sekundo pred koncem priznali. Llull je nato poskušal z obupanim metom s svoje polovice, a se je žoga odbila od obroča in divje slavje košarkarjev Barcelone se je lahko začelo.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil Thomas Heurtel z 22 točkami, pri Realu je bil prvi strelec Facundo Campazzo z 19 točkami. Tri manj je dosegel Randolph. Jaka Blažič (Barcelona) in Klemen Prepelič (Real Madrid) nista vstopila v igro.

Real Madrid je po tretji četrtini vodil za 15 točk, a je Barcelona odgovorila z delnim izidom 17:0.

Sodniki v Nišu piskali prekršek dve desetinki pred koncem

Podobno napeto je bilo v Srbiji, kjer sta se v finalu v Nišu pomerila večna tekmeca Partizan in Crvena zvezda. Na koncu so s 76:74 slavili črno-beli. Junak srečanja je bil Jock Landale, ki je dve desetinki pred koncem izsilil prekršek pod obročem in zadel oba prosta meta.

Pred tem je Partizan skorajda zapravil zanesljivo zmago. Pri vodstvu 74:72 je po dveh zgrešenih prostih metih dopustil Crveni zvezdi dva napadalna skoka, po katerih je Mike Zirbes sekundo pred koncem izid poravnal. Po minuti odmora je žoga prišla do Landala, nad katerim je bil storjen prekršek. Igralci Crvene zvezde so protestirali, vendar so sodniki po ogledu videoposnetka osebno napako potrdili. Landale je s črte prostih metov potrdil zmago. Vodstvo Crvene zvezde in igralci po zaključku niso sodelovali na slovesni podelitvi priznanj.