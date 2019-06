Kristaps Porzingis in Luka Dončić bosta temelja novega Dallasa. Foto: AP

Latvijski velikan, ki so ga Mavericksi dobili v februarski menjavi z New York Knicksi, bo podpisal maksimalno pogodbo. Za pet let bo prejel 158 milijonov dolarjev. 221 cm visoki Porzingis je zadnjo tekmo odigral februarja 2018, ko si je potrgal križne vezi v levem kolenu.

Več kot 30 milijonov letne plače predstavlja ogromno tveganje predvsem zaradi morebitne nove poškodbe, a v Dallasu izbire praktično nimajo. Porzingis je prost igralec in vse, razen maksimalne pogodbe, bi gibljivega krilnega centra lahko pregnalo drugam.

Čeprav ni igral, je Porzingis v preteklih mesecih razvil odličen odnos s prvim zvezdnikom ekipe Luko Dončićem, prav tako z lastnikom Marcom Cubanom, ki od udarnega dvojca razumljivo pričakuje velike stvari.

Na Dallasovem radarju trije zvezdniki

A vodstvo Dallasa bo skušalo že v tem prestopnem roku Dončiću in Porzingisu dodati še tretjega zvezdnika. Prvi v vrsti naj bi bil organizator igre Charlotta Kemba Walker (25,6 točke, 5,9 podaje), za katerega pa naj bi se potegovali še LA Lakersi in po novem Boston, ki naj bi se že sprijaznil z odhodom Kyria Irvinga.

Drugi kandidat za dres Dallasa je za zdaj še center Bostona Al Horford (povprečje 13,6 točke, 6,7 skoka). Eden stebrov Celticsov je zavrnil 25 milijonov dolarjev za zadnje leto pogodbe in je prost igralec. Dallas bi moral zanj krepko seči v denarnico, saj so govorice, da bo 33-letni Horford za štiri letra zahteval 112 milijonov dolarjev.

Tretje vroče ime, ki se ga povezuje z Dallasom, je mladi branilec Milwaukeeja Malcolm Brogdon (povprečje 15,6 točke). 26-letnik je odličen strelec z razdalje in naj bi se izvrstno dopolnjeval z Dončićem. Brogdon je zaščiten prosti igralec, kar pomeni, da lahko Milwaukee izenači vsako ponudbo drugega kluba. Buckse čaka podpis dolgoročne maksimalne pogodbe s Khrisom Middletonom, tako da, vsaj tako pravijo ameriški viri, ne bi v nedogled licitirali pogodbe z Brogdonom. Tu je priložnost za Dallas, ki bi za 20–25 milijonov na leto dobil mladega odličnega strelca in dobrega obrambnega košarkarja.

Kawhi Leonard naj bi ostal v Torontu

Pred padcem zastavice prestopnega roka je ogromno govoric. V Torontu so prepričani, da bodo zadržali celotno šampionsko ekipo na čelu s Kawhijem Leonardom. MVP finala naj bi ostal med Raptorsi in zavrnil kluba iz Los Angelesa. Vprašanje je, ali bo pogodba dolgoročna (190 milijonov za pet let) ali pa dveletna.

Thompson pa v Golden Statu

Iz tabora Klaya Thompsona so namignili, da bi ostrostrelec Golden Stata lahko odšel v Clipperse, če ne bo dobil maksimalne pogodbe. Vsi so prepričani, da bo to pri Bojevnikih tudi dobil.

Durant in Irving v New York?

Veliko je ugibanj o naslednji potezi Kevina Duranta. Bo ostal v Golden Statu? Večina je prepričana, da ne in da bo odšel v enega izmed newyorških klubov, kjer naj bi združil moči s Kyriem Irvingom. V prednosti naj bi bili Brooklyn Netsi. A zvezdniškega para ne bo na parketu naslednje leto, saj Durant okreva po poškodbi ahilove tetive.