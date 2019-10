Emir Preldžić je odigral deset sezon v Evroligi, s Turčijo pa je nastopil na treh velikih tekmovanjih. Pred tem je bil slovenski reprezentant. Foto: www.alesfevzer.com

206 centimetrov visoki 32-letni košarkar, ki ima tudi slovenski potni list, je navduševal z vsestranskostjo. Najprej je igral na krilu, nato pa celo kot organizator igre. V zadnjem času je imel veliko težav s poškodbami. Kot piše Sportska centrala, bo kariero zaključil v omenjenem klubu.

Nazadnje je bil sicer član Bahčešehirja. V Turčiji je igral vse od leta 2007, ko je iz Slovana skupaj z Gašperjem Vidmarjem prestopil v Fenerbahče. Pri carigrajskem velikanu je Preldžić igral odlično in postal celo kapetan.

Po osmih letih pri Fenerju je nato odšel k Darušafaki, zatem pa je zaigral še za Galatasaray, s katerim je še v sezoni 2016/17 nastopal v Evroligi. Preldžić je iz rodne Zenice, kjer je igral pri Čeliku, v Slovenijo prišel s 16 leti. Kalil se je najprej pri Triglavu, nato pa pri Slovanu, kjer se je uveljavil tudi v Ligi ABA in si priboril odmevno pogodbo v Carigradu.

V mlajših selekcijah je nosil dres slovenske reprezentance in bil leta 2006 na evropskem prvenstvu do 20 let, ko je Slovenija osvojila bron, uvrščen v najboljšo peterko turnirja. To je bila zadnja medalja slovenskih mlajših selekcij do letos, ko se je prav tako z bronom okitila izbrana vrsta do 18 let. Preldžić je leta 2008 kot naturalizirani košarkar zaigral tudi za člansko vrsto Slovenije, ki se je tedaj borila na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre. Leta 2011 je nato "prestopil" v turško reprezentanco.