Junaka Warriorsov: Klay Thomspon je s trojko izsilil podaljšek, ki ga je nato s trojko zapečatil Draymond Green. Foto: Reuters

20 PTS | 13 REB | 12 AST

18 PTS | 14 REB | 11 AST

The BEST PLAYS from @Money23Green's back-to-back triple-doubles in the @warriors Game 3 and Game 4 victories! #StrengthInNumbers #NBAPlayoffs pic.twitter.com/vkb4og48cU — NBA (@NBA) 21. maj 2019

Branilci naslova so na četrti tekmi finala zahodne konference v gosteh po podaljšku s košem razlike s 119:117 premagali Portland Trail Blazers. Golden State Warriorsi bodo lovili svojo še sedmo lovoriko zmagovalcev Lige NBA.

Boston kar 10-krat zapored v finalu

Prvaki so bili v letih 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ter 2018. Bojevniki so se s petim zaporednim finalom dokončno vpisali med legendarne dinastije najmočnejše košarkarske lige na svetu. Daljši niz ima samo nepozabna dinastija Keltov, ko se je Boston med letoma 1957 in 1966 kar desetkrat zapored uvrstil v veliki finale.

Golden State po metli nad Portlandom zdaj mirno čaka na boljšega z Vzhoda, kjer po treh tekmah konferenčnega finala Milwaukee proti Torontu vodi z 2:1 v zmagah.

Po -17 so se prvaki zbudili

Pri Warriorsih sta se s trojnima dvojčkoma izkazala Stephen Curry in Draymond Green. Na novo sta spisala zgodovino lige, saj sta postala prva soigralca, ki sta na isti tekmi v končnicah dosegla statistična trojna dvojčka (triple double). Curry je imel na svojem računu 37 točk, 13 skokov in 11 podaj, medtem ko je Green, na drugi tekmi zaporedoma, vpisal 18 točk, 14 skokov in 11 podaj.

Portland je imel ob polčasu še prednost 69:65 in je v tretji četrtini celo vodil s 17 točkami razlike. A so Warriorsi uprizorili šampionski preobrat ter s trojko Klaya Thompsona minuto in 48 sekund pred koncem izsilili podaljšek (111:111). Green je dal zadnjo trojko na tekmi v podaljšku za 119:115. Niti koš Damiana Lilliarda (28 točk) 32 sekund pred koncem poraza ni mogel preprečiti.

LIGA NBA - KONČNICA 2019

Zahod, finale, četrta tekma

Portland (3) - GOLDEN STATE (1) 0:4 - po podaljšku

117:119 (35:36, 34:29, 26:22, 16:24)

Leonard 30 (12/16 iz igre, 5/8 za tri) in 12 skokov, Lillard 28 (11/24 iz igre, 4/12 za tri) in 12 podaj, McCollum 26 (5/9 za tri) in 7 podaj, Collins 10, Hood 7, Kanter 6, Harkless 5, Turner 4,

Se. Curry 1; St. Curry 37 (11/25 iz igre, 7/16 za tri), 12 skokov in 11 podaj v 47 minutah, Green 18 (7/13 iz igre), 14 skokov in 11 podaj, Thompson 17 (3/10 za tri), Looney (5/7 iz igre, in

14 skokov) in McKinnie po 12, Livingston 8, Bell 7, Bogut in Cook po 4.

V odebeljenem tisku izid v zmagah. Igrali so na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.