James Harden se tokrat ni pritoževal nad podvajanjem, temveč se je prilagodil. Foto: Reuters

Gostje so začeli bolje in v 2. četrtini povedli že za +16, a je sledil preobrat v 3. četrtini, ko so Raptorsi prišli do sploh edinega vodstva na tekmi. A sledil je hiter odgovor Teksašanov, ki so na krilih Bena McLemora in njegovih 28 točk (8 trojk!) presekali niz treh porazov in prišli do sladke zmage v Kanadi.

Raptorsi so Jamesa Hardna, ki je na prejšnjih dveh tekmah dosegel kar 110 točk, pokrivali z neprestanim podvajanjem v obrambi, kar pa je puščalo ogromno prostora njegovim soigralcem. Houston je zmetal kar 55 poskusov za tri točke, pri čemer so gostje zadeli kar 22 trojk. Pomemben delež je dodal Russell Westbrook s trojnim dvojčkom (19 točk, 13 skokov, 11 podaj).

Harden se je sprijaznil s podvajanjem

"Priznati je treba, da James Harden ni izsiljeval metov. Rekel si je: Prav, podvajate me, zato pa bodo zadevali soigralci. In točno tako je bilo," je trener Houstona Mike D'Antoni povzel osrednjo četrtkovo tekmo v Ligi NBA.

Prvi strelec prvakov je bil Pascal Siakam s 24 točkami, Fred VanVleet jih je za Toronto, ki je dobil svojih prvih devet domačih tekem zaporedoma, zdaj pa izgubil že dve v nizu, dodal 20 točk.

Ingram zgrešil ob sireni in še skupil po obrazu

V New Orleansu so bili priča dramatični tekmi. Phoenix je imel pobudo, Devin Booker je v 3. četrtini dosegel 21 od skupno 44 točk. V zadnji četrtini so Sonca vodila že za 16 točk, a so se Pelikani vrnili in izenačili na 125:125 ter izsilili podaljšek.

Še pred dodatkom so gostitelji imeli celo priložnost, da zmagajo v rednem delu, a je Brandon Ingram zgrešil ob pisku sirene, ob tem je nanj padel še Dario Šarić, tako da je potreboval šive ob desnem očesu. V podaljšku so Sunsi prevladali in slavili s 139:132

76ersi izgubili v prestolnici

V Washingtonu je japonski novinec Rui Hachimura dosegel 27 točk, Bradley Beal jih je dodal 26 in Čarovniki so s 119:113 premagali ambiciozno Philadelphio. Še naprej imajo težave New York Knicks, ki so doživeli osmi zaporedni poraz; tokrat so z 92:129 doma v Madison Square Gardnu klonili proti Denverju. Pri Nuggetsih je kar osem igralcev prispevalo dvomestno število točk.

LIGA NBA

TEKME 5. DECEMBRA

TORONTO – HOUSTON 109:119

Siakam 24 (9/22 iz igre) in 9 skokov, VanVleet 20, Lowry 19 (3/5 za tri) in 8 podaj; McLemore 28 (8/17 za tri), Harden 23 (7/11 iz igre, 3/5 za tri), 7 podaj in 5 ukradenih žog, Westbrook 19 (7/27 iz ihgre, 0/6 za tri), 13 skokov in 11 podaj, Tucker 18 (5/10 za tri) in 11 skokov.

WASHINGTON – PHILADELPHIA 119:113

Hachimura 27 (11/18 iz igre), Beal 26 in 10 skokov, Bertans 25 (7/13 za tri), Smith 19 in 8 podaj; Harris 33 (13/28 iz igre), Embiid 26 in 21 skokov, Simmons 17 in 10 podaj.



NEW YORK – DENVER 92:129

Robinson 17, Ma. Morris in Portis po 10; Barton 17 (4/4 za tri), Grant 16 (3/5 za tri), Mo. Morris 15, Beasley in Murray po 14.

NEW ORLEANS – PHOENIX * 132:139 – po podaljšku

Redick 26 (5/7 za tri), Holiday 23, Ingram 21, Ball 20 (4/5 za tri) in 11 podaj; Booker 44 (13/24 iz igre, 5/11 za tri, prosti meti 13/13), 9 podaj in 8 skokov, Kaminsky 20, C. Johnson 18,

Rubio 13 in 15 podaj.

TEKME 6. DECEMBRA

CLEVELAND – ORLANDO

DETROIT – INDIANA

CHARLOTTE – BROOKLYN

MIAMI – WASHINGTON

CHICAGO – GOLDEN STATE

OKLAHOMA CITY – MINNESOTA

BOSTON – DENVER

MILWAUKEE – LA CLIPPERS

SAN ANTONIO – SACRAMENTO

PORTLAND – LA LAKERS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 22 19 3 86.4 Boston Celtics 20 15 5 75.0 Miami Heat 21 15 6 71.4 Toronto Raptors 21 15 6 71.4 Philadelphia 76ers 22 15 7 68.2 Indiana Pacers 21 14 7 66.7 Brooklyn Nets 21 11 10 52.4 Orlando Magic 21 10 11 47.6 Charlotte Hornets 23 9 14 39.1 Chicago Bulls 22 8 14 36.4 Detroit Pistons 22 8 14 36.4 Washington Wizards 20 7 13 35.0 Cleveland Cavaliers 20 5 15 25.0 Atlanta Hawks 22 5 17 22.7 New York Knicks 22 4 18 18.2