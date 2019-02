Real brani evroligaško krono. Foto: EPA

Real je ob polčasu vodil za tri točke (42:39), po vrnitvi na parket pa so hitro povedli z dvomestno prednostjo. Po trojki in zadetem prostem metu Anthonyja Randolpha ob izteku tretje četrtine so Madridčani vodili že za 19 točk (71:52) in usoda Bavarcev je bila zapečatena že v tem delu igre, saj so jo gostitelji dobili z 29:13.

Ravno Američan s slovenskim potnim listom je bil eden ključnih igralcev Madridčanov, na koncu pa je zbral 13 točk in šest skokov v 27 minutah na parketu. Drugi Slovenec v ekipi Klemen Prepelič tokrat ni dobil priložnosti za igro.

Že v četrtek je Alen Omić z Milanom s 87:83 premagal Maccabi, Omić je k pomembni zmagi prispeval štiri točke ter se izkazal še z osmimi skoki v 16 minutah na parketu. Jaka Blažič pa na tekmi z Baskonio ni igral za Barcelono, ki je zmagala s 77:67.

EVROLIGA

23. KROG

CSKA MOSKVA - GRAN CANARIA

107:85 (29:20, 27:22, 27:22, 24:21)

Rodriguez 18, Clyburn 17; Eriksson in Tillie po 13.

ANADOLU EFES - OLYMPIACOS

75:65 (18:22, 18:13, 20:14, 19:16)

Simon 13, Moerman 12; Strelnieks 14.

OLIMPIA MILANO - MACCABI TEL AVIV

87:83 (20:22, 27:25, 17:15, 23:21)

James 19, Jerrells 16 ... Omić 4 (2/3 iz igre), 8 skokov in 1 podaja v 16

min; Wilbekin 20.

BARCELONA - BASKONIA

77:67 (22:9, 24:17, 16:19, 15:22)

Seraphin in Ribas po 15, Blažič ni igral; Shields 18.

DARUŠAFAKA - FENERBAHČE

75:97 (12:26, 23:20, 13:27, 27:24)

Eric 14, Peiners 13, Kidd 10; Muhammed in Gudurić 16, Kalinić 15.

ŽALGIRIS - BUDUĆNOST

84:76 (20:18, 19:18, 21:26, 24:14)

Davies 12, Grigonis 16, Walkup 14, Ulanovas 12; Cole 16, Jackson 12.

PANATHINAIKOS - HIMKI MOSKVA

94:85 (33:21, 32:29, 13:17, 16:18)

Thomas 25, Kilpatrick 17, Calathes 13; Thomas 18, Mickey 17, Crocker 15.

REAL MADRID - BAYERN

91:78 (22:17, 20:22, 29:13, 20:26)

Llull 15, Deck in Carroll po 13, Randolph 13 (3/4 za 2, 2/6 za 3), 6 skokov

in podaja v 28 min, Prepelič ni igral; Barthel 14, Lučić, Đedović, Koponen 10