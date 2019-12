Anthony Randolph je v statistiko vpisal osem točk in šest skokov. Foto: EPA

Medtem ko je kraljevi klub v izvrstni formi, gre Baskom precej slabše. Klonili so devetič letos, drugič zapored proti španskemu tekmecu, saj so pred dvema dnevoma visok poraz doživeli še v Valencii. Na zadnjih devetih tekmah so šestič izgubili. Na devetem medsebojnem evroligaškem obračunu je Real Baskonio premagal četrtič.

Odločilno razliko so Madridčani napravili že v drugi četrtini, ki so jo odprli s serijo 13:0, jo skupno dobili za 14, na odmor pa so odšli s 16 točkami naskoka. Razlika zatem ni več padla pod deset točk.

Prvi strelec tekme je bil s 15 točkami Jordan Mickey, ki je ujel še osem odbitih žog. Anthony Randolph je na parketu prebil dobrih 18 minut, v statistiko pa je ob osmih točkah vpisal še šest skokov. Pri Baskonii, ki je pred tekmo počastila nekdanja igralca Igorja Rakočevića in Sergija Vidala, jih je 14 dal Shavon Shields.

15. krog:

FENERBAHČE – ZENIT

81:84 (22:18, 21:20, 16:22, 22:24)

Lauvergne 18; Ponitka 16, Albicy in Ayon po 12.

MACCABI – PANATHINAIKOS

88:79 (13:29, 30:17, 22:23, 23:10)

Wilbekin 23, Dorsey 16; Thomas 24.

OLIMPIA MILANO – VALENCIA

78:71 (26:24, 17:19, 19:10, 16:18)

Della Valle 15, Micov in Tarczewski po 13; Dubljević 20.

BASKONIA – REAL MADRID

55:77 (13:15, 16:30, 15:12, 11:20)

Shields 14; Mickey 15, Fernandez 12, Causeur 9, Randolph 8 (2/5 iz igre), in 6 skokov v 18 minutah.

Petek ob 18.00:

HIMKI MOSKVA – ŽALGIRIS

ANADOLU EFES – CSKA MOSKVA

Ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA – OLYMPIACOS

Ob 20.30:

BAYERN – BARCELONA

Ob 20.45:

ASVEL – ALBA BERLIN