Facundo Campazzo je bil statistično najučinkovitejši košarkar tekme. Foto: EPA

Kraljevi klub, ki je lani evropski in španski prvak postal na krilih Luke Dončića, je zaradi izvrstnega zaključka redni del končal na prvem mestu, zmago pred Barco in si tako zagotovil prednost domačega parketa. Madridčani so zmagoviti niz nadaljevali tudi v končnici, prva finalna zmaga pa je bila tako že 16. v seriji.

Odlično so že začeli tekmo in povedli z 9:0. Katalonci so na uvodni delni izid še našli odgovor, v drugi četrtini pa so nato gostitelji s serijo 13:2 povedli z 32:19, kmalu zatem pa je bila razlika že 16 točk. Pred zadnjo četrtino se je Barca približala na -11, toda v nadaljevanju so znova zagospodarili domači košarkarji, ki so prednost povišali na 20.

Pet Realovih košarkarjev je doseglo dvomestno število točk. Najuspešnejši je bil Facundo Campazzo z 19, Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph pa jih je dodal 11. Klemna Prepeliča ni bilo v kadru španskih prvakov. Na drugi strani je Jaka Blažič obsedel na klopi, prvi strelec gostov pa je bil s 14 točkami Thomas Heurtel.

Prva tekma:

REAL MADRID - BARCELONA

87:67 (22:17, 25:15, 16:20, 24:15)

Campazzo 19, Randolph 11 in 4 skoki, Prepelič ni bil v postavi; Heurtel 14, Blažič ni igral.

Druga tekma, ponedeljek ob 21.00:

REAL MADRID - BARCELONA

Tretja tekma, sreda ob 21.00:

BARCELONA - REAL MADRID

Četrta tekma, petek ob 21.00:

BARCELONA - REAL MADRID

Peta tekma, nedelja, 23, 6., ob 21.00:

REAL MADRID - BARCELONA