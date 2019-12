Žan Mark Šiško je bil blizu trojnega dvojčka. Foto: www.alesfevzer.com

Gostitelji so slabo odigrali zadnjo četrtino, ko se je Zadrčanom uspelo približati. Dominik Mavra je zadel dve zaporedni trojki, tretjo za izenačenje na 81:81 pa je nato 19 sekund pred zadnjim piskom sirene zgrešil. Zmago je potrdil Lance Harris z dvema prostima metoma 14 sekund pred koncem.

Izbranci Jurice Golemca so še sredi druge četrtine zaostajali s 26:28, nato pa so nanizali 11 točk zapored in odšli na odmor s štirimi točkami naskoka (37:33).

Koprčani so na začetku drugega polčasa zasenčili Dalmatince, Šiško je povišal na 44:33. V nadaljevanju so slovenski prvaki z neodgovorno igro tekmecem dovolili, da so se nevarno približali.

Mavra zadel dve trojki, tretjo za izenačenje pa zgrešil

Minuto in 51 sekund pred koncem je Marko Jagodić Kuridža zadel en prosti met za 80:72, nato pa je na sceno stopil Mavra, ki je zadel dve zaporedni trojki. Aleksandar Lazić je 43 sekund pred koncem zgrešil en prosti met. Zadar je zaostajal za tri točke (81:78) in po minuti odmora se je najprej Bryon Allen odločil za met izza črte po koraku nazaj. Ni bil natančen, a je ujel odbito žogo in našel Mavro, ki pa mu tudi ni uspelo zadeti za tri točke. Harris je nato zadel oba prosta meta za zmago Koprčanov.

Ivan Marinković je zgrešil le en met iz igre. Foto: www.alesfevzer.com

Šiško prispeval kar 19 podaj

Ivan Marinković je dosegel 20 točk, zgrešil je le en met iz igre (9/10). Lance Harris je dodal 19 točk, zadel je tri trojke. Izkazal se je Šiško, ki je prispeval kar 19 podaj. Pri Zadrčanih, ki ostajajo na dnu z eno zmago (Cedevito Olimpijo so razbili kar s 101:63), je Mavra prispeval 26 točk, Allen pa 23.

Golemac: Favoritom lahko povzročimo še veliko težav

"Pričakoval sem težko tekmo, saj imamo veliko poškodvanih igralcev, nekaj jih je tudi zbolelo. Nismo dobro trenirali in tudi energija ni bila prava. Zelo pomembna zmaga in velik uspeh je, da imamo že sedem zmag. Pozitivno gledam naprej, saj imamo v drugem delu Lige ABA šest tekem doma, kjer igramo zelo dobro. Favortiom lahko povzročimo še veliko težav v boju za prva štiri mesta," je bil zadovoljen Golemac, ki je posebej pohvalil Šiška: "Res neverjetno! Šiško napreduje iz treninga v trening, zelo se trudi in zanj ni meja."

"Malce prepozno smo ujeli priključek. Lahko bi izvlekli več iz te tekme. Imamo šele eno zmago, še nikoli pa nismo bili tako blizu uspeha na gostovanju," je dodal trener Zadra Danijel Jusup.

10. krog:

KOPER PRIMORSKA – ZADAR

83:78 (21:18, 16:15, 25:19, 21:26)

1.500; Marinković 20 (9/10 za dve), Harris 19, Jagodić Kuridža 16, Šiško 10 (2/3 za tri), 19 podaj in 9 skokov, Holt 7, Lazić 4, Hodžić 3, Barič in Dimec po 2; Mavra 26 (3/6 za tri), Allen 23, Ivanov 7, Fundić 6, Keller 5, Gilbert in Vuković po 4, Uljarević 3.

Odigrano v petek, soboto in nedeljo:

BUDUĆNOST – CEDEVITA OLIMPIJA

93:80 (26:23, 28:18, 24:22, 15:17)

KRKA – MORNAR

67:76 (15:22, 10:18, 20:22, 22:14)

CRVENA ZVEZDA – FMP

* 95:89 (21:23, 17:18, 17:19, 22:17)

* - po podaljšku

CIBONA – IGOKEA

66:91 (20:17, 18:22, 15:32, 13:20)

MEGA BEMAX – PARTIZAN

77:98 (27:22, 24:27, 15:17, 11:32)