Prvi polfinale je bil pravzaprav finale pred finalom, razplet pa podoben kot lani na pokalnem turnirju v Tivoliju. Foto: www.alesfevzer.com

Razplet je bil podoben kot lani, le da je Sixt Primorska velikega tekmeca tokrat premagala v Kopru pred domačimi navijači. Branilci naslova bodo v nedeljskem finalu igrali z zmagovalcem obračuna med Hopsi in Heliosom (danes ob 18.30).



Marko Jagodić Kuridža je bil z 19 točkami, 6 skoki in 4 podajami osrednji igralec tekme. Marjan Čakarun je dodal 16 točk, že v uvodni četrtini (24:20) je zbral 8 točk in 4 skoke.



Ključno prednost so si gostitelji ob kolektivni igri priborili z delnim izidom 14:3, ko so sredi tretje četrtine povedli s 54:38. Olimpija je zaostanek 16 točk hitro več kot prepolovila (60:53), toda v zadnji četrtini vseeno ni uspela resneje ogroziti zmage Sixta.



Olimpija (Špan 16 točk) je neuspešno stavila na mete za tri točke (13/33), imela je tudi 13 izgubljenih žog (Sixt 6). Košarkarji obeh ekip so v prvem polčasu metali kar 27 prostih metov, Primorci 17, ljubljanska ekipa pa 10.

V drugem polfinalu (ob 18.30) se bodo pomerili Hopsi in Helios.

Finale bo v nedeljo ob 16.00.

POKAL SPAR, ZAKLJUČNI TURNIR, Koper, polfinale

SIXT PRIMORSKA - Petrol Olimpija

87:76 (24:20, 16:15, 24:18, 23:23)

Jagodić Kuridža 19, Šiško in Čakarun po 16, Harris 12, Marinković in Hodžić po 7, Vončina 6; Špan 16, Lazić 15, Lorbek 13, Begić in Šamanić po 11.



Danes ob 18.30:

HOPSI - HELIOS SUNS

-:- (19:16, -:-, -:-, -:-)

Finale bo v nedeljo ob 16.00.