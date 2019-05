Sixt Primorska v dveh lahkotnih korakih v polfinale

Z delnim izidom 17:2 primorska ekipa do visoke prednosti

Laško - MMC RTV SLO

Sixt Primorska (na fotogradiji Marjan Čakarun in trener Jurica Golemac) je v zadnji četrtini vodila tudi z več kot 30 točkami razlike (82:51). Foto: Sixt Primorska/Jurij Kodrun

Košarkarji Sixta Primorske so tudi v Laškem premagali Zlatorog (68:89) in so prvi polfinalisti državnega košarkarskega prvenstva.