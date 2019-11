Shante Evans, 28-letna Američanka, ki igra za slovensko reprezentanco, na uvodnih dveh tekmah kvalifikacij zaradi poškodbe ne bo mogla pomagati. Foto: EPA

Na seznamu igralk za prvi cikel kvalifikacij je trinajst košarkaric. Zaradi poškodbe stopalne kosti bo reprezentančno akcijo prvič izpustila Shante Evans, dres z državnim grbom pa bo po februarju 2018 znova oblekla Tina Trebec, ki je zaradi poškodbe hrbta in stopala reprezentanco v zadnjem obdobju spremljala le kot navijačica. Na svoj prvi uradni reprezentančni nastop bo upala Tina Cvijanović. V ekipi je bila februarja na tekmah proti Franciji in Romuniji, a na parket ni stopila. Bila je tudi blizu odhoda na junijsko evropsko prvenstvo, a je s seznama reprezentantk odpadla kot zadnja.

"Balkanski" začetek: po Grčiji Bolgariji

Za uvod kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021 Slovenke v četrtek, 14. novembra, čaka domači dvoboj z Grkinjami, tri dni pozneje sledi gostovanje v Bolgariji. Dekleta se bodo na pripravah zbrala to nedeljo v Laškem. V popolni postavi bodo prvič vadila v ponedeljek zvečer, ko se bo reprezentanci kot zadnja priključila kapetanka Nika Barič, ki jo v nedeljo še čaka tekma ruskega državnega prvenstva.

Dekleta v klubih uspešno začela sezono

"Začenjamo novo poglavje. Želimo si tretje zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo in s takšnim razmišljanjem se bomo podali na vsak trening in tekmo. Recept je preprost. Še naprej moramo kazati pristop in igro, ki nas krasita v zadnjih letih, ter tako upravičiti vse večje zaupanje navijačev in slovenske športne javnosti. Veseli me, da so dekleta sezono v klubskih sredinah začela odlično in novo reprezentančno druženje vsi že nestrpno pričakujemo. Že na samem uvodu kvalifikacij nas čakata dve zahtevni tekmi proti Grčiji in Bolgariji, v katerih bomo morali prevzeti vlogo favoritinj in to na igrišču tudi potrditi," pravi Damir Grgić.

Kdo je na seznamu?

Na selektorjevem seznamu za tekmi z Grčijo in Bolgarijo so Nika Barič (Dinamo Kursk, Rusija), Tina Cvijanović (Almeria, Španija), Merisa Dautović (Maribor), Zala Friškovec (Csata, Madžarska), Teja Goršič (Hannover, Nemčija), Tina Jakovina (Wasserburg, Nemčija), Aleksandra Krošelj (Cinkarna Celje), Eva Lisec (Familia Schio, Italija), Teja Oblak (USK Praga, Češka), Annamaria Prezelj (Gorzow, Poljska), Eva Rupnik (Herner, Nemčija), Maruša Seničar (Cinkarna Celje) in Tina Trebec (Montana 2003, Bolgarija).

33 reprezentanc za 14 mest

V kvalifikacije za EP 2021 nastopa 33 reprezentanc, ki se bodo potegovale za 14 mest, ki vodijo na prvenstvo v Francijo in Španijo. Nastop na EP-ju si bodo zagotovile zmagovalke vseh devetih kvalifikacijskih skupin in pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Šest skupin je sestavljenih s po štirimi ekipami, tri skupine pa imajo le tri reprezentance. Rezultati s četrtouvrščeno reprezentanco v skupini se pri določanju najboljših petih drugouvrščenih reprezentanc ne bodo upoštevali. Na prvenstvo sta kot gostiteljici že uvrščeni Francija in Španija.