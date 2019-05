Na seznamu selektorja Damirja Grgića je petnajst igralk, med katerimi štiri še niso oblekle članskega dresa z državnim grbom. Sara Meden, Merisa Dautović, Teja Goršič in Gala Kramžar bodo prvo priložnost za to imele 31. maja na prijateljski tekmi proti Češki v Laškem. V nadaljevanju priprav jih bo Slovenija odigrala še sedem, in sicer še eno takoj naslednji dan s Češko, nato Hrvaško, Švedsko, Veliko Britanijo, dve s Slovaško ter ob koncu priprav z Latvijo in Kitajsko.



Slovenke so se zbrale na sedežu Košarkarske zveze v Ljubljani, nato pa se odpravile na Roglo. Foto: www.alesfevzer.com

Poleg štirih novink so na pripravah še Nika Barič, Shante Marie Evans, Zala Friškovec, Tina Jakovina, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Eva Rupnik, Maruša Seničar in Tina Cvijanovič.

Eva Lisec: Punce smo imele dovolj časa, da se spočijemo

"Mislim, da smo punce imele dovolj časa, da se po koncu klubske sezone nekoliko odpočijemo. Vidim, da smo na zbor vse prišle vesele in ponosne, da smo del reprezentance. Upam, da priprave minejo brez poškodb in da energijo, ki nas krasi prenesemo, tudi na parket," je povedala Eva Lisec, Annamaria Prezelj pa je dodala: "Dekleta smo med seboj res povezane, tako da smo se tudi proti koncu klubske sezone večkrat slišale in se pogovarjale o reprezentanci. Vzdušje je že takoj odlično, ne čutimo nobenega pritiska in komaj čakamo, da se zapremo v dvorano in se v mesecu in pol dobro pripravimo na prvenstvo."



Slovenske košarkarice začele priprave za EP

Prva tekma 27. junija proti Madžarski

Slovenija bo nastopila v Nišu; prvo tekmo bo igrala 27. junija proti Madžarski, naslednji dan jo čaka Turčija, po dnevu premora pa Italija. Prvouvrščene reprezentance iz vsake skupine se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale, drugo- in tretjeuvrščene ekipe pa čaka repesaž. Cilj Slovenk je, da dobijo vsaj eno tekmo.