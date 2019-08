Pri Sloveniji sta bili najučinkovitejša Bine Prepelič, ki je dosegel 16 točk, in Žiga Samar s 14. Andrej Stavrov jih je dodal 11.

Slovenci se veselijo uvrstitve v polfinale. Foto: KZS/Fiba

Slovenija se bo v sobotnem polfinalu pomerila s Turčijo, ki je v četrtfinalu premagala Francijo (69:64). Slovenci so doslej v kategoriji do 18 let osvojili eno odličje, in sicer so bili leta 2002 evropski podprvaki.

KOŠARKA (M)

EVROPSKO PRVENSTVO (U-18)

ČETRTFINALE, Volos

SLOVENIJA - VELIKA BRITANIJA

71:57 (10:18, 18:15, 16:16, 13:22)

Prepelič 16, Samar 14, Stavrov 11, Malovčič 9, Glas 7, Dušanič in Nemanič 6, Smrekar 2; Okros 17.

POLFINALE, sobota ob 18.00:

SLOVENIJA - TURČIJA