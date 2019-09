Matic Rebec bo kariero nadaljeval v Zagrebu pri Ciboni, s katero bo odigral svojo četrto sezono v ABA-ligi. Foto: www.alesfevzer.com

Po podpisu pogodbe za Cibona je 24-letni Postojnčan za spletno stran ABA-lige povedal: "Zelo sem vesel, da sem podpisal za Cibono. S trenerjem Velićem sem dobro sodeloval že pri Krki, poznam veliko igralcev, tudi direktorja kluba Domagoja, tako da vem, v kakšno okolje prihajam. Sem v odlični formi, veliko sem treniral in v kratkem bom že v Zagrebu."

V pretekli sezoni je za FMP odigral 19 tekem in pri tem v povprečju 26,9 igralne minute prispeval po 11,8 točke, 5,8 podaje in 3 skoke na tekmo. Sezono je nato organizator igre dokončal v Španiji pri Gipuzkoi iz San Sebastiana. Predtem je Rebec igral še za Jenisej Krasnojarsk, v domovini pa za Helios, Rogaško, Krko in Primorsko.