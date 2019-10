Gregor Glas je za člansko reprezentanco zaigral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

18-letni Krčan se je v Srbijo preselil iz Kopra, kjer se je zadnja leta kalil pri Primorski, a s priložnostjo v članskem moštvu tigrov ni bil zadovoljen. Pri Dynamiku bo moči združil z Mirom Alilovićem, s katerim sta sodelovala že pri Primorski. Beograjčani sicer igrajo Ligo ABA 2 in srbsko prvenstvo.

Glas je lani debitiral za člansko reprezentanco, letos pa je z izbrano vrsto do 18 let osvojil bronasto medaljo na evropskem prvenstvu. Gregor je bil z dobrimi 14 točkami v povprečju prvi strelec Slovenije v Grčiji.

"Presrečen sem, da sem prišel k Dynamiku, klubu, kjer imajo mladi igralci odlične možnosti za napredek in razvoj. To je bil eden glavnih razlogov za mojo odločitev. Zahvaljujem se upravi kluba in trenerju za izkazano zaupanje in podporo, priložnost pa bom skušal maksimalno izkoristiti," je ob podpisu pogodbe za klubsko spletno stran povedal velik up slovenske košarke.