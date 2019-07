Slovenski košarkarji so katastrofalno odigrali drugo četrtino, v kateri so dosegli vsega 8 točk (Španci 26). Foto: EPA

Varovanci Dejana Jakare so na uvodu druge četrtine še vodili za šest točk, potem ko je trojko zadel Adrian Hirschmann (16:22), nato pa sta sledila popoln mrk in delni izid nasprotnika 23:2, s katerim so Španci ušli na +15.

V tretji četrtini so najvišjo prednost dosegli po košu Sergija Martineza Coste, ki je žogo zabil skozi obroč za +23 (50:27), nato pa v zadnjem delu tekme razliko le še mirno nadzorovali do končne sirene (71:53).

Najučinkovitejši igralec tekme je bil Arnau Parrado Calabria, ki je dosegel 14 točk, točko manj je dosegel Carlos Alocen, Joel Parra in Sergi Martinez Costa sta jih dodala še 11 oziroma 10. Edini, ki je v slovenski reprezentanci presegel dvomestno število točk, je bil Jakov Stipaničev (12).

Slovensko reprezentanco do 20 let zdaj čakajo boji za končno razvrstitev od 9. do 16. mesta. Naslednja tekma je že v četrtek ob 17.15, ko bo nasproti stala izbrana vrsta Italije.

Evropsko prvenstvo do 20 let, Tel Aviv

Osmina finala:

ŠPANIJA - Slovenija

71:53 (15:19, 26:8, 13:11, 17:15)

Španija: Calabria 14, Alocen 13, Parra 11, M. Costa 10, Gonzalez 6, B. Costa, Pozo in Puerto po 4, Ehigitor 3, Sola 2.

Slovenija: Stipaničev 12, Stergar 8, Škedelj 7, Hirschmann 5, Jogan, Klavžar in Tomažič po 4, Andolšek Heine 3, Kralj, Ličen in Tovilovič po 2.

Met za dve: 27/49; 15/13

Met za tri: 2/18; 6/25

Prosti meti: 11/16; 5/11

Skoki: 44; 33