Slobodan Subotić je bil vsega 4 mesece trener Budućnosti, katero je lahko vodil na 7 uradnih tekmah. Foto: www.alesfevzer.com

Subotića so s trenerske klopi podgoriškega kolektiva odnesla tri poraza v evropskem košarkarskem pokalu, čeprav je ta teden Budućnost premagala srbskega tekmeca v jadranski ligi Crveno zvezdo (89:81) in je tako dobila uvodna kroga ABA lige.

63-letni Slovenec Subotić je bil trener Budućnosti zgolj štiri mesece, kolektiv pa je vodil na sedmih uradnih tekmah. Ekipo bo začasno vodil njegov pomočnik Petar Mijović, ki je Podgoričane minulo sezono popeljal do naslova prvaka domačega prvenstva.

Kam bo pot zdaj vodila Piksija?

Subotić je kot igralec v letih od 1975 do 1993 igral za takratno Smelt Olimpijo, največje uspehe pa je dosegel v vrstah grškega Arisa, s katerim se je zaporedoma uvrstil v finale najboljše četverice evropske lige v letih 1988, 1989 in 1990.

Piksi, kakršen je njegov vzdevek, se je po koncu igralske kariere leta 1993 posvetil trenerskemu delu, deloval je predvsem v Grčiji, kjer je vodil vse atenske in solunske klube. V Olympiacosu je nekaj časa opravljal tudi funkcijo direktorja kluba. Deloval je tudi v italijanski in hrvaški ligi in v Libanonu, pečat pa je pustil tudi v slovenski reprezentanci, ki jo je vodil med leti 2001 in 2003. Med drugim je tudi generalni direktor ljubljanske Union Olimpije.