Toronto je zelo dobro ustavil Joela Embiida. Foto: Reuters

Uvodna četrtina je bila še izenačena (27:26), v drugi pa so gostitelji pritisnili na plin in ušli z delnim izidom 37:17. Vsak član začetne peterke Toronta je dal vsaj 11 točk, najbolj je prednjačil Pascal Siakam (25).

Prvi zvezdnik Kawhi Leonard je na prvih štirih tekmah vselej dosegel vsaj 33 točk, tokrat jih je zbral 21. "Danes nam je šlo odlično, zato je lahko malce bolj počival. V napadu mu ni bilo treba vsega pokazati, za to bo še dovolj priložnosti," je povedal njegov soigralec Kyle Lowry (19).

Gostitelji samo s trojkami pridobili 30 točk

Največja razlika je bila pri metu za tri točke (16:6 za gostitelje). Ravno obratno razmerje pa je bilo pri izgubljenih žogah (19:10 v škodo Sixersov). Pri tem je najbolj razočaral Joel Embiid, ki je dosegel 13 točk, a izgubil kar osem žog.

Brez LeBrona na Vzhodu se lažje diha

Naslednja tekma bo v noči na petek, gostila jo bo Philadelphia. Raptorsi bi se v primeru zmage spet vrnili v konferenčni finale, kjer so nazadnje leta 2016 klonili proti poznejšemu prvaku Clevelandu. Isti tekmec (na čelu z LeBronom Jamesom jih je izločil prav vsako od zadnjih treh sezon).

Nikola Jokić je za dve točki metal 10/15. Foto: Reuters

Jokić blizu 20+20

Podobno enostransko je bilo v Denverju, kjer so gostitelji prav tako brez večjih težav odpravili Portland s 124:98. Pri zmagovalcih je pod obročema spet blestel Nikola Jokić (25 točk in 19 skokov).

Millsapovih 19 točk v prvem polčasu

V prvem polčasu je blestel Paul Millsap, ki je dosegel 19 od svojih 24 točk. Nuggetsi so ves čas pridno višali vodstvo, ko so prišli do +31, so spočili najboljše igralce.

Liga NBA, končnica, konferenčni polfinale, vzhod

TORONTO (2) - PHILADELPHIA (3) 3:2

125:89 (27:26, 37:17, 28:27, 33:19)

Siakam 25 (7/19 iz igre) in 8 skokov, Leonard 21 (7/16 iz igre) in 13 skokov, Lowry 19, Green 17 (5/7 za tri), M. Gasol 11 (3/5 za tri), Ibaka 10, Powell 7, VanVleet 5, Lin in Meeks po 3, Moreland in McCaw po 2; Butler 22 (6/16 iz igre), Harris 15, Embiid 13, Scott 10, B. Simmons 7, J. Simmons in Marjanović po 6, Johnson 4, Redick 3, Monroe 2, Ennis 1.

Sreda:

MILWAUKEE (1) - BOSTON (4) 3:1

Vzhod:

DENVER (2) - PORTLAND (3) 3:2

124:98 (31:25, 24:22, 28:18, 31:33)

Jokić 25 in 19 skokov, Millsap 24, Murray 18, Harris 16, Beasley in Barton po 10, Craig 8, Morris 6, Plumlee 4, Hernangomez 3; Lillard 22, Collins in Hood po 14, McCollum 12, Leonard 9, Kanter in Curry po 7, Harkless 5, Aminu 3, Labissiere in Simons po 2, Layman 1.

Sreda:

GOLDEN STATE (1) - HOUSTON (4) 2:2

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.