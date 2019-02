Igor Tratnik ni več član Petrola Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

207 centimetrov visoki košarkar se je ljubljanskemu klubu pridružil v tekmovalni sezoni 2017/18.

Tratnik je košarkarsko pot začel na Grosupljem, v karieri pa je nosil drese številnih slovenskih in evropskih klubov, med drugim je igral na Islandiji in v Španiji. Leta 2016 je z novomeško Krko postal slovenski pokalni prvak, leto pozneje je bil v dresu Zlatoroga iz Laškega najkoristnejši igralec državnega prvenstva, preteklo sezono pa je s Petrolom Olimpijo prvič postal državni prvak.

V tekmovalni sezoni 2018/19 je zaigral na 14 tekmah lige Nova KBM in v povprečju dosegal 8,3 točke in tri skoke na tekmo. V Ligi Aba in Ligi prvakov je zaigral na štirih tekmah. V regionalnem tekmovanju je dosegal dve točki in 1,8 skoka na tekmo, v evropskem pa dve točki in en skok na tekmo.