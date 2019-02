Slovenska košarkarska reprezentanca bo v petek igrala s Turčijo v gosteh, nato pa za konec kvalifikacij z Ukrajino v Stožicah. Foto: BoBo

Slovenija, ki nima več možnosti za uvrstitev na prvenstvo na Kitajskem, bo v petek gostovala v Turčiji, naslednji ponedeljek pa bo v Stožicah gostila zasedbo Ukrajine. Tako kot že vseh dozdajšnjih deset tekem v teh kvalifikacijah bo nastopila oslabljena. Žiga Dimec si je poškodoval gleženj, Vlatko Čančar ima vnetje ušesa in vročino, Urban Durnik pa ne bo nastopil zaradi bolečin v kolenu. Selektorju Radu Trifunoviću bo tako znova največje preglavice povzročilo pomanjkanje višine.

Pod koš bodo morali nižji igralci

"Žiga Dimec pravi, da ima precej zatečen gleženj, vendar upa, da bo pripravljen do tekme v Ankari. Vlatko Čančar je šel danes zjutraj na urgenco in dobil antibiotike ter upa, da bodo čim prej prijeli, Urban Durnik pa zagotovo ne bo igral. Na zadnji tekmi je namreč dobil udarec v koleno in čeprav je nato še igral, je reprezentančni zdravnik opravil pregled z magnetno resonanco in ugotovil, da ne gre za poškodbo, ki jo je treba operirati, temveč da igralec potrebuje zgolj mirovanje. Očitno nam ne bo preostalo drugega, kot da nižje igralce pomaknemo proti košu," pravi selektor Trifunović.

Trifunović pričakuje maksimalen pristop, čeprav ni več možnosti za SP

Zoran Dragić srečen, da spet lahko igra

Veliko bolj optimistične so izjave povratnika v izbrano vrsto, 29-letnega Zorana Dragića. Zadnjo tekmo za izbrano vrsto je odigral septembra 2016, ko je proti Ukrajini v Celju dosegel osebni rekord v reprezentanci (28 točk). Pol leta pozneje se je v dresu turškega Efesa prvič hudo poškodoval, čez eno leto, torej februarja 2017, pa si je znova strgal vezi na desnem kolenu.

"Zdaj sem član Trsta in srečen sem, da lahko znova počnem tisto, kar me najbolj veseli, nisem pa še v tisti formi, kot sem bil pred poškodbo," je povedal Dragić.

Na seznamu selektorja Trifunovića so ob Dragiću še Jan Špan, Matic Rebec, Luka Rupnik, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Blaž Mesiček, Edo Murić, Vlatko Čančar, Klemen Kosi, Žiga Dimec in Miha Škedelj.

Kvalifikacije za SP 2019, drugi del, skupina I,

5. krog, petek:

TURČIJA - SLOVENIJA ob 17.00

UKRAJINA - ČRNA GORA

LATVIJA - ŠPANIJA

6. krog, ponedeljek, 25. februarja:

SLOVENIJA - UKRAJINA ob 19.00

ČRNA GORA - LATVIJA

ŠPANIJA - TURČIJA