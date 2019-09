Maik Zirbes (levo) je okrepil Cedevito Olimpijo. V karieri je zaigral na 99 evroligaških tekmah in na 44 tekmah v Evropskem pokalu. Foto: EPA

Olimpija je tako svoji centrski liniji dodala novega visokega košarkarja z izkušnjami iz Lige ABA, Evrolige in Evropskega pokala. Z Brose Basketsom je Zirbes leta 2013 postal nemški prvak, z beograjsko Crveno zvezdo je v dveh ločenih epizodah osvojil tri naslove prvaka Lige ABA, vmes je bil (v sezoni 2017/18) spet nemški prvak z Bayernom. Nazadnje je igral v kitajski ekipi Guangxi Weizhuang v drugi kitajski ligi, na 31 odigranih tekmah je dosegal po 19,8 točke in 15,5 skoka.

"Zelo vesel sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji, in komaj čakam, da se nova tekmovalna sezona tudi začne, in da spoznam vse nove soigralce. Z nekaterimi od njih sem že delil garderobo, zato verjamem, da se bom hitro vklopil v moštvo," je povedal Zirbes.

Sani Bečirović, športni direktor Cedevite Olimpije, je povedal, da so se za Zirbesa odločili po lažji poškodbi Andrije Stipanovića: "Želeli smo pripeljati visokega igralca, ki je pod obema obročema sposoben napraviti razliko, in ki ima izkušnje z igranjem v Ligi ABA in vseh evropskih tekmovanjih."

Tudi trener Slaven Rimac je vesel, da je dobil okrepitev pod košem: "O Zirbesu je brezpredmetno preveč govoriti. Ima prepotrebne izkušnje, v Ligi ABA je osvojil praktično vse, kar se osvojiti da. Na prizorišču v širši regiji je znan obraz, pozna pa tudi atmosfero v dvoranah, in zna igrati v tekmovanjih, v katerih nastopamo."