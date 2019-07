Slovenijo v Izraelu vodi obetavni trener Dejan Jakara. Foto: Gašper Papež

Slovenija je prvenstvo začela s porazom proti Grčiji (90:79), nato je sledila velika zmaga nad favorizirano Litvo (84:72), za konec pa še tesen poraz s Poljsko (80:77), ki jo je tudi potisnil na zadnje mesto v skupini. S prvega so šli naprej Litovci. V vrsti Dejana Jakare, sicer trenerja Heliosa, je bil v prvem delu prvenstva statistično najboljši posameznik njegov klubski varovanec Nejc Klavžar, ki je z 19,7 točke najboljši strelec izbrane vrste. 17 točk v povprečju daje Olimpijin David Kralj, ki je prvi podajalec moštva.

Španci so bili v skupini C prvi. Reprezentanci sta se do zdaj na turnirjih mlajših članov pomerili devetkrat, tri zmage pa so vknjižili Slovenci. V primeru zmage nad favorizirano Španijo se bo Slovenija uvrstila med najboljših osem izbranih vrst, sicer jo čaka boj za obstanek v diviziji A. V nižji rang se bodo preselile tri reprezentance.

V tej kategoriji je Slovenija že dvakrat postala evropski prvak – 2000 in 2004 –, osvojila pa je še dve medalji, a zadnjo pred 13 leti v Turčiji. V zadnjih letih ni konkurenčna za vrh, vedno se praktično bori za obstanek med elito, vmes pa je tudi že igrala v diviziji B. Tudi Španija ima v tej kategoriji dva naslova.

Osmina finala, danes ob 19.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA