Klemen Prepelič po zmagovitem metu v Badaloni. Foto: David Grau - Joventut

Košarkar iz Slovenske Bistrice je odločil tekmo 3. kroga proti Darušafaki v Badaloni, potem ko je ob izteku igralnega časa zadel trojko prek treh četrtin igrišča. Končni izid 85:82.

Turki so imeli, vsaj tako se je zdelo, zadnji napad na tekmi, vendar je Gary Brown vrgel trojko pet sekund pred koncem in zgrešil. Žogo je pod obročem pobral Luke Harangody, jo podal do Prepeliča, ki je sprožil s črte za tri točke s svoje polovice. Žoga je z zvokom sirene ob huronskem kriku zdrknila skozi obroč, Prepeliča pa so ob parketu v objem stisnili igralci in domači navijači.

"Fantastičen občutek. Ko sem vrgel, sem videl, da gre v pravi smeri. Nisem pričakoval, da bo šla v koš, vendar vsake toliko časa potrebuješ nekaj sreče," je za spletno stran Evropskega pokala povedal Prepelič.

Prepelič je tekmo končal z devetimi točkami, petimi skoki in petimi podajami. Z indeksom 15 je bil najkoristnejši košarkar svoje ekipe. Prvi strelec Joventuta, kjer igra kot posojeni igralec Real Madrida, je bil sicer tokrat nerazpoložen pri metu iz igre. Za dve je metal 1/5, prav tako za tri točke. Edino je zadel prav v zadnji sekundi. V zadnji minuti je zadel vse tri proste mete za izenačenje na 82.

V Joventutu igra tudi slovenski naturalizirani reprezentant Alen Omić, ki je tekmo tako kot "zlati reprezentant" končal pri devetih točkah.

Prepelič je prvi strelec močne španske, pred tem krogom pa je bil tudi drugi strelec Evropskega pokala. Zdaj je s povprečjem 18,67 točke skupno na šestem mestu.

Joventut, ki igra v skupini s Cedevito Olimpijo, bo v Ljubljani gostoval 18. decembra.