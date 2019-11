Lakersi po odhodu Vujačića še čakajo na nov naslov prvaka Lige NBA. Foto: Reuters

Lansko sezono je končal v dresu Verone, trenutno je brez kluba, a še vedno trenira, v pogovoru za Los Angeles Times je povedal, da je v vrhunski formi: "Ljubim to igro, nočem je še zapustiti. Sem v najboljši formi svojega življenja. Vsako poletje treniram z DeAndrejem Jordanom, tudi on je opazil, da sem res v dobri formi. Res sem star 35 let, a se počutim, kot bi imel deset let manj. Dokler bom imel željo in ogenj, bom vztrajal."

Ima veliko izkušenj

Trenutno je brez kluba, želi pa si igrati v Ligi NBA: "Treniral sem pri najboljšem trenerju vseh časov Philu Jacksonu, trenirali so me tudi tisti manj uspešnejši. Imel sem najboljše in najslabše izkušnje, zato vem, kaj moram in česa ne smem narediti."

Saša Vujačić in Kobe Bryant sta si bila zelo blizu. Foto: Reuters

Bryant mu je bil kot brat

Vujačić se je spomnil tudi zadnjega legendarnega košarkarja, ki je celotno kariero igral za LA Lakerse: "Kobe Bryant mi je bil kot brat, veliko me je naučil. Veliko bi rad vrnil košarki, zato želim ostati v tem športu."

Vujačić je v letih 2009 in 2010 z Lakersi osvojil naslov prvaka, igral pa je še za New Jersey Netse, LA Clipperse in nazadnje leta 2017 za New York.