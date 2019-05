Klemen Prepelič se bo skušal zapisati v zgodovino. Foto: EPA

Prepelič se lahko pridruži Juretu Zdovcu, Rašu Nesteroviću, Matjažu Smodišu, Saniju Bečiroviću, Jaki Lakoviču, Erazmu Lorbku in Luki Dončiću, ki je lani zaznamoval zaključek Evrolige v Beogradu.

Pred enim letom je Real Madrid na krilih Luke Dončića desetič postal evropski klubski prvak. Mladi Ljubljančan je Beograd zapustil z nazivom najkoristnejšega igralca evrolige, bil je uvrščen v idealno peterko tekmovanja in drugič zapored razglašen za najobetavnejšega evropskega igralca.

Medtem ko je Dončić zablestel še v ligi NBA, se razmerja sil v Evropi niso bistveno spremenila. Na zaključni turnir so se uvrstile tri iste ekipe kot lani, le Žalgirisa je nadomestil Anadolu Efes iz Istanbula. Poleg Prepeliča, ki je v tej sezoni igral na dvajsetih tekmah in v povprečno desetih minutah dosegel 3,9 točke, bosta barve Slovenije v Vitorii zastopala še Anthony Randolph (povprečje 12,6 točke, 4,3 skoka) ter sodnik Matej Boltauzer, za katerega bo to že peti zaključni turnir Evrolige.

Polfinalna para v petek sta Fenerbahče Istanbul - Anadolu Efes Istanbul (18.00) in CSKA Moskva - Real Madrid (21.00). Finale je na sporedu v nedeljo ob 20.30, tekma za tretje mesto pa bo ob 17.30.

V turškem oziroma istanbulskem obračunu je Fenerbahče nesporni favorit. Petič zapored bo nastopil na zaključnem turnirju evrolige in se bo v polfinalu potegoval za četrti finale v nizu. Fenerbahče je svoj edini naslov osvojil 2017 na domačih tleh, ko je v finalu premagal Olympiacos z 80:64. Tudi lani je bil veliki favorit za naslov, a mu ni uspelo priti čisto do konca.

Poleg zvezdniške zasedbe je moč Fenerbahčeja strateg Željko Obradović, ki bo naskakoval svoj deseti naslov evropskega klubskega prvaka. Prvega je osvojil leta 1992 s Partizanom, v naslednjih dveh letih je Evropo pokoril še z Juventusom in Realom iz Madrida, petkrat je bil najboljši s Panathinaikosom (2000, 2002, 2007, 2009, 2011), leta 2017 pa še s Fenerbahčejem. Obradović v Vitorii ne bo mogel računati na Luigija Datomeja in Joffreyja Lauvergneja, tako da bosta glavno breme nosila Kostas Sloukas in Jan Vesely, ki je najresnejši kandidat, da na prestolu MVP-ja nasledi Luko Dončića. Vesely je redni del sezone končal s četrtim najvišjim statističnim indeksom ‒ 18,07, prvi trije, Mike James (20,2), Nikola Milutinov (20) in Arturas Gudaitis (18,6), pa ne bodo nastopili na zaključnem turnirju.

Anadolu Efes, ki je Fenerbahčeju, najboljši ekipi rednega dela, zadal enega od petih porazov, je lani sezono končal na zadnjem mestu, letos pa se je po zmagi v petih tekmah četrtfinala proti Barceloni prvič v moderni eri evrolige prebil na zaključni turnir. Ergin Ataman upa predvsem v roke Shanea Larkina, Vasilije Mičića in Bryanta Dunstona.

Drugi polfinale bo ponovitev lanskega iz Beograda. Luka Dončić je bil tedaj s 16 točkami in sedmimi skoki najboljši strelec svoje ekipe, ki je z 92:83 presenetila najboljšo ekipo rednega dela. Desetkratni evropski prvak je rekorder po osvojenih naslovih, to bo njegov tretji zaporedni nastop na zaključnih turnirjih ali šesti v zadnjih sedmih letih, oziroma odkar je trener Pablo Laso. Španci nimajo dobrih izkušenj z Rusi, saj so letos izgubili oba dvoboja, prav CSKA pa je ekipa, ki jih je v zgodovini največkrat premagala v evropskih tekmovanjih.

CSKA Moskva je stalnica na zaključnih turnirjih evrolige. Od leta 2001 je manjkala le v Bologni 2002 ter v Barceloni 2011, se pravi, da bo zanjo to sedemnajsti nastop na turnirju "final four" v devetnajstih letih ali osmi zaporedni. V tem času je bila trikrat prvak, še trikrat pa je igrala v finalu. Na zunanjih položajih bo zanimiv obračun med Nandom de Colojem in Sergiem Rodriguezom ter Facundom Campazzom in Sergiem Llullom, pod obročema pa se obeta bitka med Willom Clyburnom, Othellom Hunterjem in Kylom Hinesom ter Walterjem Tavaresom, Gustavom Ayonom in Anthonyjem Randolphom.