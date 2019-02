Žreb skupin za svetovno košarkarsko prvenstvo bo 16. marca v Šenzenu. Foto: EPA

Nastop na SP so si iz evropskih kvalifikacij izborile Češka, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Litva, Črna gora, Poljska, Rusija, Srbija, Španija in Turčija.

Iz ameriških kvalifikacij so se prebili Argentina, Brazilija, Kanada, Dominikanska republika, Portoriko, ZDA in Venezuela, iz azijskih Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Nova Zelandija in Filipini, iz afriških Angola, Slonokoščena obala, Nigerija, Senegal in Tunizija. Kitajska se je kot gostiteljica neposredno prebila na mundial.

Žreb bo 16. marca

Na žrebu v Šenzenu bodo v prvem bobnu Kitajska, ZDA, Španija, Francija, Srbija, Argentina, Litva in Grčija, v drugem Rusija, Avstralija, Brazilija, Portoriko, Turčija, Dominikanska republika in Venezuela, v tretjem Nemčija, Kanada, Češka, Poljska, Iran, Črna gora, Filipini in Južna Koreja, v četrtem pa Nigerija, Senegal, Nova Zelandija, Angola, Japonska, Jordanija, Tunizija in Slonokoščena obala.

32 reprezentanc v osmih skupinah

V prvem delu tekmovanja bo 32 reprezentanc razvrščenih v osem skupin. Prvo- in drugouvrščene izbrane vrste se bodo prebile v drugi del tekmovanja, najboljši dve iz štirih skupin - križajo se skupine A in B, C in D, E in F ter G in H - pa bosta nato napredovali v četrtfinale, kjer nastopijo tekme na izločanje. Tretje- in četrtouvrščene reprezentance iz vseh osmih skupin v prvem delu tekmovanja bodo nastope nadaljevale v štirih skupinah za razvrstitev od 17. do 32. mesta.

Svetovno prvenstvo bo gostilo osem kitajskih mest: Peking, Šanghaj, Nandžing, Vuhan, Donguan, Gvangdžu, Fošan in Šenzen. Veliki finale bo 15. septembra v Cadillac Areni v Pekingu.