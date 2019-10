Zoran Dragić je v odlični formi. Foto: www.alesfevzer.com

Oba sta ob prvi zmagi svojega moštva v letošnji evropski sezoni dosegla statistični indeks 30. Četrtič v zgodovini tekmovanja se je zgodilo, da sta si soigralca delila vrh lestvice najboljših predstav v enem tednu.

Dragić je k zmagi Ulma s 103:89 nad ekipo Maccabi Rishon dosegel rekord kariere s 33 točkami (met za dve 5/10, za tri 4/7 in prosti meti 11/13). To je tudi klubski rekord doseženih točk na eni tekmi. Ob tem je dosegel še tri skoke, podajo, nad njim pa je bilo storjenih tudi 11 prekrškov, kar mu je na koncu prineslo statistični indeks 30. Willis je dosegel 19 točk (met za dve 5/8 in za tri 3/6), 16 skokov in pet podaj.

John Bostic je ob porazu svojega moštva Asseco Arka Gdynia proti ekipi Galatasaraya dosegel 33 točk in bil skupaj s Dragićem najboljši strelec kroga. V tekmovanju po petih krogih med strelci sicer vodi slovenski košarkar Klemen Prepelič, ki igra za Joventut Badalona, njegovo trenutno povprečje je 19 točk na tekmo.