Tim Gajser drvi proti drugemu naslovu svetovnega prvaka. Prvič je prvak postal v svoji krstni sezoni leta 2016. Foto: HRC

Vodilnega v seštevku SP-ja sta v kvalifikacijah prehitela Francoz Romain Febvre in Švicar Jeremy Seewer. Gajser je na prizorišče 13. dirke sezone prišel kot prepričljivo vodilni v SP-ju, saj je dobil zadnjih sedem dirk v nizu. V nedeljo bo imel na startu češke dirke, ko bo lovil še osmi zaporedni uspeh, nekoliko težje delo, izhodišče bo izbiral kot tretji. Gajser je imel danes v kvalifikacijah nekaj težav in tudi padel, na koncu pa je le ujel tretje mesto, ob koncu je prehitel Švicarja Arnauda Tonusa in Belgijca Jeremyja van Horebeeka.

Na Češkem nastopa tudi drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu SP-ja. Klemen Gerčar v tej sezoni še ni osvojil točk, v Loketu bo skušal priti med najboljših 20 z 28. izhodiščem današnjih kvalifikacij.

Gajser vozi proti naslovu svetovnega prvaka

Gajser ima šest dirk pred koncem sezone v boju za naslov svetovnega prvaka izdatno prednost. Skupno je na prvem mestu s 538 točkami, drugi je Seewer s 365, tretji pa največji tekmec Slovenca v prvem delu sezone Antonio Cairoli. A Italijan zaradi poškodbe v tej sezoni ne bo več dirkal, ostaja pri 358 točkah. Na Češkem ne nastopa niti svetovni prvak Jeffrey Herlings. Nizozemec, sicer tudi lanski zmagovalec v Loketu, ima letos veliko težav s poškodbami in je nastopil le na nekaj dirkah.

V šibkejšem razredu MX2 pa v Loketu nastopa še Jan Pancar; danes je bil v kvalifikacijah 18., najboljši trije so bili Španec Jorge Prado, Francoz Tom Vialle in Nemec Henry Jacobi.

V nedeljo bo prva vožnja MXGP na sporedu ob 14. uri, druga ob 17. uri, v MX2 pa bosta preizkušnji ob 13. in 16. uri.