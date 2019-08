Tim Gajser si je že na prejšnji dirki v Imoli zagotovil naslov svetovnega prvaka. Foto: HRC

RAZRED MXGP Skupni vrstni red v SP-ju (31/36): 1. T. GAJSER SLO 709 2. J. SEEWER ŠVI 511 3. G. PAULIN FRA 468 4. G. COLDENHOFF NIZ 446 5. A. TONUS ŠVI 443 6. A. JASIKONIS LIT 397 7. J. PAULS LAT 390 8. R. FEBVRE FRA 384 ... 51. K. GERČAR SLO 1

Gajser je danes v prvi vožnji osvojil tretje mesto, prehitela sta ga Coldenhoff in Francoz Romain Febvre. V drugi pa se je na drugem mestu dolgo boril s Febvrejem in ga nekaj krogov pred koncem tudi prehitel ter se prebil v vodstvo. Le krog pozneje je Febvre grdo padel in so ga morali na nosilih odnesti s proge.

Do zadnjega kroga je Gajser celo vodil v skupnem seštevku dirke, potem pa se je zmagovalec prve vožnje Coldenhoff prebil na drugo mesto, kar je bilo v seštevku dirke dovolj za njegovo drugo zaporedno zmago po Imoli.

V razredu MX2 je na Švedskem nastopil Jan Pancar, z 20. mestom v prvi in 14. v drugi je končal na 16. mestu. Slavil je Francoz Tom Vialle pred Nizozemcem Calvinom Vlaandernom in Špancem Jorgejem Pradom.



Do konca sezone sta še dve dirki, naslednja bo 8. septembra v Afyonkarahisarju v Turčiji.