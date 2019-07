Marquez je na dirkališču Sachsenring dosegel že deseto zaporedno zmago, od tega sedmo v elitnem razredu MotoGP. Foto: EPA

Marquez je v Nemčiji povsem pokoril svoje tekmece, na 3,7 km dolgi stezi je svojo premoč pokazal že v kvalifikacijah, na današnji preizkušnji pa je bil razred zase in vodil od prvega do zadnjega kroga. Tekmeci so njegovemu ritmu lahko sledili le v uvodnih krogih, nato pa je povsem zagospodaril na njemu izjemno ljubem dirkališču.

Marcu Marquezu se po letih 2013, 2014, 2016, 2017 in 2018 nasmiha šesti naslov svetovnega prvaka v elitnem motociklističnem razredu. Foto: EPA

"Današnje dirke nisem dobro začel, iz kroga v krog pa sem se nato bolje počutil in v celoti izpolnil svoj načrt. Uvodna kroga sem namenoma odpeljal nekoliko počasneje, saj sem želel dobro ogreti svoje pnevmatike. V nadaljevanju nisem imel nobenih težav, povsem sem nadziral svoje tekmece in med dirko celo malce razmišljal o zmagi mojega brata v razredu Moto2 in krajših počitnicah pred naslednjo dirko na Češkem," je po današnji zmagi hladnokrvno dejal Marquez.

26-letni Španec se je po peti letošnji zmagi še bolj utrdil na prvem mestu v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. V skupni razvrstitvi sta za Marquezom, ki je zbral 185 točk, uvrščena Italijana Andrea Dovizioso (127) in Danilo Petrucci (121).

Marquez se je na letošnjih devetih dirkah že osmič povzpel na zmagovalni oder, edini spodrsljaj je doživel na tretji dirki za VN ZDA v Austinu, ki je zaradi padca ni dokončal.

Alex Marquez prevzel vodstvo

V Moto2 je smetano pobral Španec Alex Marquez in prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Tudi v razredu Moto3 je zmagovalec dirke prevzel vodstvo v SP-ju. Slavil je Italijan Lorenzo Dalla Porta.



Naslednja dirka bo 4. avgusta, ko bo na sporedu VN Češke v Brnu.

VN NEMČIJE, Sachsenring MotoGP, končni vrstni red: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 41:08,276 2. M. VINALES ŠPA/yamaha +4,587 3. C. CRUTCHLOW VB/honda 7,741 4. D. PETRUCCI ITA/ducati 16,577 5. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 16,669 Moto2, končni vrstni red: 1. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 39:35,101 2. B. BINDER JAR/KTM +1,208 3. M. SCHRÖTTER NEM/kalex 1,630 Moto3, končni vrstni red: 1. L. DALLA PORTA ITA/honda 39:29,348 2. M. RAMIREZ ŠPA/honda +0,072 3. A. CANET ŠPA/KTM +0,120