Glavno slovensko orožje tudi v novi sezoni elitne druščine motokrosistov - Tim Gajser. Foto: HRC

Nova sezona motokrosa na najvišji ravni se bo začela konec tedna. Kot že nekaj let bo glavno slovensko orožje eden najboljših motokrosistov na svetu Gajser, ki bo tudi edini slovenski predstavnik na prvi dirki v Neuquenu v Argentini. V nadaljevanju SP-ja se mu bodo pridružili še štirje rojaki v razredih MXGP in MX2.

Vesel je predvsem, da letos nima težav s poškodbami – lani se je poškodoval tik pred začetkom sezone –, pa tudi, da gre v njegovi ekipi Honde vse po načrtih, nov motor je lahko preizkusil že takoj po koncu prejšnje sezone, je na novinarski konferenci krovne zveze AMZS dejal Gajser. "Tako fizična priprava kot vožnja na motorju sta v redu. Z inženirji smo veliko delali in lahko rečem, da se počutim kot eno z motorjem. Pozimi sem veliko pozornosti posvečal tudi štartom, kjer so bile včasih težave. Mislim, da smo to izboljšali," se novih izzivov že veseli Tim Gajser.

Čeprav je Tim Gajser še vedno najbolj prepoznaven in kot najboljši slovenski dirkač tudi med najzaslužnejšimi za razvoj te panoge v zadnjih letih, pa je današnja predstavitev slovenskih dirkačev pred novo sezono pokazala, da gre Slovenija na tem področju vse bolj v širino. V prihajajoči sezoni 2019 bo namreč v elitnem razredu MXGP in v šibkejšem MX2 redno ali vsaj na nekaterih dirkah nastopila kar peterica Slovencev.

Med elito bo imel na evropskih dirkah družbo Klemna Gerčarja. Drugi slovenski predstavnik razreda MXGP bo zaradi finančnih omejitev svoje ekipe izpustil neevropske dirke in bo sezono začel 24. marca v Matterley Basinu v Veliki Britaniji. Foto: Peter Vasle

Favoriti Paulin, Cairoli, Febvre, Herlings in Gajser

"Po poškodbi na zadnji lanski dirki sem bil morda osemkrat na motorju. Zdaj lahko kondicijsko treniram. Upam, da bom v tednu ali dveh že na motorju. Želim si priti med dobitnike točk, vem, da bo to zaradi tako rekoč neodpeljanih priprav vsaj na začetku težko. Odpeljal bom vse evropske dirke, nekatere druge proge so sicer tudi mamljive, a zaradi financ se osredotočam samo na Evropo," je pričakovanja strnil Gerčar, ki je pred novo sezono ustanovil svojo ekipo, v njej bo tudi Luka Milec.

Gerčar je na vprašanje, koga vidi med glavnimi favoriti za naslov prvaka, izpostavil predvsem Gajserja, medtem ko je nekdanji svetovni prvak diplomatsko krog kandidatov nekoliko razširil. Mednje je seveda prištel tudi sebe, a opozoril, da bodo nevarni predvsem Gautier Paulin, Antonio Cairoli, Romain Febvre, Jeffrey Herlings (čeprav bo začetek sezone zaradi poškodbe izpustil) in še kdo.

Kdo so drugi slovenski aduti?

Poleg Gajserja in Gerčarja pa bodo letos v SP-ju dokaj redno nastopali še trije slovenski dirkači, vsi v razredu MX2, kjer je pred leti zmagovito pot začel tudi Gajser. Jan Pancar bo predvidoma nastopil na vseh evropskih dirkah tega razreda, prav tako Maks Mausser, medtem ko bo Luka Milec nastopal v evropskem prvenstvu, a tudi na vsaj treh dirkah SP-ja.

"Priprave so bile dobre, želim si odvoziti vse dirke MX2 v Evropi in redno osvajati točke, doma pa bi rad osvojil naslov prvaka," je na kratko napovedal Pancar. "Prestopil sem v višji razred, imam nov motor, zahvalil bi se Bogomirju Gajserju, ker me je vzel v svojo ekipo, v pripravah pa sem nekaj voženj lahko odpeljal tudi s Timom, tako da sem se veliko naučil," je dejal Mausser.

"Moj glavni načrt so nastopi v EP-ju 250, druge dirke bom izbiral glede na formo in pomembnost, rad pa bi odpeljal vsaj tri v MX2," pa je pričakovanja razkril Milec.

V ekipi Gerčarja pa je tudi mladi in obetavni dirkač Jaka Peklaj; zanj SP za zdaj še ni cilj, bo pa po selitvi v močnejši 85-kubični razred skušal čim več doseči v EP-ju, vsi dirkači – tudi Gajser namerava dirkati na domačem prizorišču – pa so obljubili boj za naslove državnih prvakov v slovenskem prvenstvu.