Ott Tänak je takole proslavil naslov svetovnega prvaka. Foto: EPA

Tänak si je na reliju po Kataloniji prejšnji teden zagotovil prvi naslov prvaka v karieri in postal prvi nefrancoski dirkač po 14 letih, ki je prekinil prevlado Sebastiena Loeba in Sebastiena Ogierja. Zdaj je nov izziv našel pri Hyundaiju.

Korejci so še pred mesecem dni zanikali govorice o morebitni selitvi Estonca, zdaj ko je 32-letnik postal tudi svetovni prvak, pa so le potrdili vročo selitev. "Veselim se, da bom prihodnje leto član ekipe Hyundai Motorsport. Vizija v ekipi je zelo obetajoča, tako da se povsem sklada z mojimi načrti za prihodnost. Zame bo pravi izziv, da bomo delali skupaj v trenutkih, ko smo vsi zelo močni. Spremljam jih že nekaj let. Vedno so imeli konkurenčno ekipo in dirkalnik, zdaj pa bo zanimivo vse skupaj doživljati še od blizu," je povedal Tänak.

Hyundai bo tako imel izjemno močno zasedbo v prihodnji sezoni. Ob svežem svetovnem prvaku bo imel drugi stalni vozniški sedež Belgijec Thierry Neuville, v tretjem dirkalniku pa se bosta menjala Španec Dani Sordo in nekdanji osemkratni svetovni prvak Loeb.