Zmage se je veselil Rus Emil Sajfutdinov. Drugi je bil Slovak Martin Vaculik, tretji Poljak Maciej Janowski in četrti Avstralec Max Fricke.

Mateju Žagarju je po nekoliko slabšem začetku sezone uspel dober nastop. Foto: Borut Cvetko, mediaspeed.net

36-letni Žagar je VN Švedske začel izvrstno. V svojem prvem nastopu je zmagal, v drugem je bil drugi, nato je vpisal še eno zmago. V četrti vožnji je končal na tretjem mestu, prišel je do devete točke in s tem potrdil polfinale. V zadnji vožnji "rednega dela" tekme je ostal praznih rok na četrtem mestu. V končne vožnje se je uvrstil z devetimi točkami na tretjem mestu.

Žagar je v polfinalu zasedel tretje mesto in prišel do nove točke. Pred njim sta končala Janowski in Sajfutdinov, Danec Niels Kristian Iversen pa vožnje zaradi padca ni končal.

Po štirih dirkah sezone ima najboljši slovenski voznik spidveja na desetem mestu 27 točk. Za osmim mestom, ki zagotavlja startno mesto v elitni seriji za veliko nagrado, Speedway Grand Prix v sezoni 2020, zdaj zaostaja tri točke.

Naslednja dirka bo 3. avgusta na olimpijskem stadionu v poljskem Vroclavu.