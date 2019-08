Matej Žagar je v skupnem seštevku SP-ja na 12. mestu. Foto: AMZS

VN Skandinavije je lani Žagarja pripeljala do drugega mesta. Zagotovo si je podoben rezultat želel tudi tokrat. Po letošnji navadi je vozil ponovno zelo črno -belo, saj je v petih nastopih dvakrat zmagal, prav tolikokrat je skozi cilj pripeljal zadnji, enkrat pa tretji.

To je v tistem trenutku pomenilo sedem točk in dve vožnji pred koncem bi morali tekmeci peljati po skoraj neverjetnem scenariju, da bi se Žagar lahko uvrstil v polfinalne nastope. Na koncu pa se je zgodilo prav to, igra točk in diskvalifikacija Žagarjevega neposrednega konkurenta za vstop v polfinale, nekdanjega svetovnega prvaka, Avstralca Jasona Doyla, je pomenila, da se je slovenski adut prebil naprej dobesedno skozi šivankino uho.

Na račun dveh zmag je bil boljši od kar treh tekmecev z enakim številom točk. Štartal je v drugem polfinalu, ker je bil vanj uvrščen kot zadnji, pa mu je preostala le zadnja neizbrana štartna pozicija C, praviloma najmanj ugodna, druga iz zunanjega roba. To se je žal izkazalo za resnično najslabšo možnost, saj je v prvem polfinalu s tega položaja skozi cilj zadnji privozil favorizirani Poljak Bartosz Zmarzilk, po težkem startu pa se ni kaj bolje godilo niti Žagarju.



Kljub temu je po zunanji strani le zbral toliko hitrosti, da je uspel premagati Danca Mikkla Michelsna, vmes celo ogrožal na drugem mestu vozečega Madsna, a v tem boju zapeljal preveč navzven ter na koncu izgubil celo tretje mesto.

Tokrat je bil Žagar najbližje finalu v vsej letošnji sezoni, žal pa mu je dejansko zmanjkalo tudi nekaj sreče. Ostaja pa dober občutek in hitrost, kar bo oboje še kako potreboval že prihodnjo soboto, ko bo imel v Goričanu na Hrvaškem priložnost, da si na t. i. "GP challenge dirki" zagotovi nastop v naslednji sezoni serije za svetovno prvenstvo. Tja se bodo uvrstili najboljši trije s te dirke.

"Tokrat lahko rečem, kar se je videlo tudi na stezi, da bi bilo z nekoliko več sreče v igri precej več. Sedem točk je sicer glede na letošnje rezultate soliden rezultat, ampak daleč od mojih želja in načrtov," je po dirki povedal Žagar in dodal: "Igra štartnih pozicij je bila prepletena tudi s pravimi nastavitvami. Če bi se mi še v polfinalu uspelo po zunanji strani odpeljati mimo Madsna, bi bil končno spet v finalu, kjer bi imel možnost končno pokazati, kaj znam. Upam, da bom dobro pripravljen tudi pred dirko v Goričanu in si tam zagotovil eno od prvih treh mest."

Žagar zdaj zaseda 12. mesto v SP-ju, zaradi odličnega izkupička glavnih tekmecev za osmerico pa za tem ciljem zaostaja že kar velikih 13 točk.

Naslednja dirka bo čez dva tedna v Teterowu v Nemčiji.