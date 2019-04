Agüero je na zadnjih osmih tekmah proti Burnleyju dosegel kar devet zadetkov. Najpomembnejšega je prispeval na današnji tekmi. Foto: Reuters

21.605 gledalcev na Turf Mooru je bilo začudenih v prvem polčasu, saj so izbranci Pepa Guardiole igrali zelo slabo. Priigrali si niso nobene zares velike priložnosti.

Po odmoru so gostje prikazali popolnoma drugačen obraz. V 48. minuti je nevaren poskus Agüera uspel odbiti Tom Heaton. Pet minut zatem je bil na pravem mestu še po strelu Bernarda Silve.

V 63. minuti se je Agüero sijajno znašel v gneči pred vrati. Žoge z levico ni najbolje zadel, a je vseeno prečakala golovo črto. Matthew Lowton je skušal odbiti žogo, a je za kakšnih 10 cm prečkala golovo črto. Sodnik Paul Tierney je zadetek takoj priznal.

Pep Guardiola je bil navdušen po koncu tekme, potem ko je bil zelo nezadovoljen po prvem polčasu. Foto: Reuters

O premoči gostov priča razmerje v strelih na vrata (2:25, v okvir vrat 0:7), Burnley pa je imel le 30-odstotno posest. City je konec januarja doživel zadnji prvenstveni poraz v Newcastlu, od takrat je nanizal 12 zaporednih zmag z razliko v zadetkih 27:3.

Agüero je imel takoj občutek, da je šla žoga prek črte

"Zelo sem vesel, da smo zmagali. Zdaj imamo teden dni časa za pripravo na naseldnjo tekmo. Takoj sem imel občutek, da je šla žoga prek golove črte, na srečo pa imamo tudi tehnologijo, ki je to potrdila," je bil nasemjan Agüero.



"V prvem polčasu nismo igrali dobro, a smo se uspeli dvigniti. Popolnoma smo nadzorovali tekmo, a nismo zadeli drugič in marsikaj se lahko zgodi v zadnjih minutah. Na celotni tekmi naši tekmeci niso niti enkrat streljali v okvir vrat, imeli niso nobenega kota, kjer so sicer zelo nevarni. Vse imamo v naših rokah in nogah. Če zmagamo preostali dve tekmi, je naslov naš," je bil zadovoljen Guardiola.



Leicester in Brighton zadnji dve oviri

Do konca prvenstva sta le še dva kroga. Naslednji ponedeljek bo Manchester City gostil Leicester, v zadnjem krogu pa bo gostoval v Brightonu. Z dvema zmagama bi ubranil naslov prvaka in podaljšal sušo Liverpoola, ki je bil zadnjič angleški prvak 28. aprila 1990.

Marcos Alonso je spretno ukanil David de Geo, ki je v zadnjih dveh tednih naredil preveč napak. V Barceloni je bil kriv za zadetek Lionela Messija, tudi na sredinem mestnem derbiju proti Cityju (0:2) se ni izkazal. Foto: Reuters

Chelsea do pomembne točke na Old Traffordu

Derbi 36. kroga je bil na Old Traffordu, kjer sta se Manchester United in Chelsea razšla z remijem (1:1). S točko so bili precej bolj zadovoljni gostje, ki so se utrdili na četrtem mestu in so blizu preboja v Ligo prvakov. Rdečim vragom precej slabše kaže, saj so šele na šestem mestu.



Gostitelji so poveldi v 11. minuti, ko je Juan Mata unovčil podajo Luka Shawa in zatresel mrežo nekdanjih soigralcev. Londončani v prvem polčasu niso našli prave igre, dve minuti pred odmorom pa so uspeli izenačiti. Antonio Rüdiger se je odločil za močan strel s 30 metrov, David de Gea je žogo le odbil, pritekel je Marcos Alonso in jo mimo vratarja Uniteda spravil od vratnice v mrežo.



V drugem polčasu se je Chelsea disciplinirano branil, točka mu je zelo usrezala. Najbolj napeto je bilo v sodnikovem dodatku. V 93. minuti je strel Marcosa Roja iz golove črte odbil Pedro. V 98. minuti je De Gea malce popravil vtis, saj je obranil nevaren strel Gonzala Higuaina.



Sheffield United sledil Norwichu na poti med elito

Po Norwichu so se Premier ligo uvrstili tudi igralci Sheffielda Uniteda. To jim je omogočil razplet edinega današnjega obračuna v Championshipu med Leedsom in Aston Villo, ki se je končal z 1:1. Norwich in Sheffield imata dva kroga pred koncem rednega dela neulovljivo prednost pred svojimi zasledovalci. Norwich je med elito zadnjič igral v sezoni 2015/16, Sheffield United pa v sezoni 2006/07.

Za tretje mesto, ki v prihodnji sezoni prinaša nastop v Premier ligi, se bodo potegovali Leeds, West Bromwich in Aston Villa, za četrto mesto v končnici pa sta kandidata še Derby County in Middlesbrough.

36. krog:

LEICESTER - ARSENAL 3:0 (0:0)

Tielemans 59., Vardy 86., 95.

RK: Maitland-Niles 36./Arsenal



BURNLEY - MANCHESTER CITY 0:1 (0:0)

Agüero 63.



MANCHESTER UNITED - CHELSEA 1:1 (1:1)

Mata 11.; Alonso 43.



Odigrano v petek in soboto:

LIVERPOOL - HUDDERSFIELD 5:0 (3:0)

Keita 1., Mane 23., 66., Salah 45., 83.

Gorenc Stanković (Huddersfield) je igral do 81. minute.



TOTTENHAM - WEST HAM 0:1 (0:0)

Antonio 67.



CRYSTAL PALACE - EVERTON 0:0



FULHAM - CARDIFF 1:0 (0:0)

Babel 79.



SOUTHAMPTON - BOURNEMOUTH 3:3 (1:2)

Long 12., Ward-Prowse 55., Targett 67.; Gosling 20., Wilson 32., 86.



WATFORD - WOLVERHAMPTON 1:2 (0:1)

Gray 49.; Jimenez 41., Jota 77.



BRIGHTON - NEWCASTLE 1:1 (0:1)

Gross 75.; Perez 18.