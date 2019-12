Nogometaši Uniteda so se razveselili šeste zmage, mestnemu tekmecu pa so zadali četrti poraz.

Rdeči vragi so v prvem polčasu zadeli dvakrat (0:2), v drugem polčasu pa so sinjemodri znižali zaostanek (1:2), tekma je bila tako napeta vse do konca, nogometaši Uniteda pa so uspeli ohraniti prednost in se veselijo nove velike zmage - pred dnevi so premagali Tottenham.

Rashford je povedel United v vodstvo v 23. minuti, ko je zanesljivo izvedel 11-m. Foto: Reuters

Prvi gol so nogometaši Uniteda proslavili v 23. minuti, ko je Marcus Rashford zanesljivo izvedel 11-metrovko. To je sodnik dosodil šele po ogledu VAR-a, ko je Bernardo Silva storil prekršek nad Rashfordom v kazenskem prostoru. Rashford je zapretil tudi v 27. minuti, ko je streljal z vrha kazenskega prostora, City je rešila prečka.

V 29. minuti je United povišal vodstvo, odlično sta sodelovala Daniel James in Anthony Martial, prelisičila sta četverico sinjemodrih, na koncu pa je akcijo z natančnim strelom v desni spodnji kot uspešno zaključil Martial (0:2).

Nogometaši Cityja so ob izteku prvega polčasa zahteval 11-metrovko, saj naj bi žoga v kazenskem prostoru v roko zadela Freda, a sodnik po ogledu VAR-a ni pokazal na belo točko.

Sinjemodri so po vrnitvi na zelenico krenili silovito, vsi njihovi pokusi pa niso končali v nasprotni mreži. Do izenačenja so prišli šele v 85. minuti - po izvedenem kotu je v kazenskem prostoru najvišje skočil Nicolas Otamendi, dobro je meril z glavo (1:2). Hitro zatem je zapretil še Riyad Mahrez, a se je z obrambo izkazal David de Gea. City je poskušal priti do remija, a mu to na koncu ni uspelo.

ANGLEŠKO PRVENSTVO

16. KROG

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED 1:2 (0:2)

Otamendi 85.; Rashford 23./11-m, Martial 29.

EVERTON - CHELSEA 3:1 (1:0)

Richarlison 5., Calvert-Lewin 49., 84.; Kovačić 52.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL 0:3 (0:2)

Oxlade-Chamberlain 35., Keita 44., Salah 54.

TOTTENHAM - BURNLEY 5:0 (3.0)

Kane 4., 54., Lucas 9., Son 32., Sissoko 74.

WATFORD - CRYSTAL PALACE 0:0

Nedelja ob 15.00:

ASTON VILLA - LEICESTER

NEWCASTLE - SOUTHAMPTON

NORWICH - SHEFFIELD UNITED

Ob 17.30:

BRIGHTON - WOLVERHAMPTON

Ponedeljek ob 21.00:

WEST HAM - ARSENAL