Joao Felix je postal drugi najdražji najstnik v nogometni zgodovini. Foto: EPA

Manchester City je sprožil odkupno klavzulo v Rodrigovi pogodbi z Atleticom, ki je bila veljavna do leta 2023. S tem so sinjemodri podrli klubski rekord, ki ga je do zdaj držal Rijad Mahrez (67 milijonov evrov).

Felix drugi najdražji najstnik, prvi ostaja Mbappe

Toda uprava španskega podprvaka je hitro ukrepala in v klub iz Benfice pripeljala Felixa, Atletico je zanj odštel šest milijonov več od njegove odkupne klavzule v pogodbi (120 milijonov evrov). To pomeni, da je prestop 19-letnega Portugalca peti najdražji vseh časov, več so klubi odšteli le za prestope Neymarja, Kyliana Mbappeja, Philippeja Coutinha in Ousmaneja Dembeleja. Felix je drugi najdražji najstnik v nogometni zgodovini.

V Atletico še mehiški reprezentant

Rdeče-beli iz Madrida so obenem sporočili še, da se bo klubu iz Porta pridružil še mehiški vezist Hector Herrera. 29-letniku se je pogodba s portugalskim prvoligašem iztekla junija. Nogometaš bo v četrtek podpisal triletno pogodbo.