Turški nogometaši so z vojaškim pozdravom proslavili zmago nad Albanijo z 1:0. Foto: Reuters

Turški reprezentanti so na petkovi tekmi v Carigradu z vojaškimi pozdravi izrazili podporo turški ofenzivi proti Kurdom v Siriji, do domnevnega incidenta pa je prišlo po odločujočem zadetku Cenka Tosuna v zadnji minuti rednega dela tekme za 1:0. Uefin odbor za nadzor, etiko in disciplinske zadeve bo o morebitnih ukrepih zoper turško reprezentanco razpravljal v četrtek.

Sirske in kurdske sile začele skupno obrambo proti Turčiji Sirska vojska se je na severu Sirije v boju proti turški ofenzivi pridružila kurdskim silam, s katerimi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan odločno zavrača pogajanja.

"Uefa nam lahko izreče zgolj opomin, to je največja kazen, ki nas lahko doleti," je za turško tiskovno agencijo DHA dejal Erdogan in dodal, da je znani francoski nogometaš Antoine Griezmann na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji prav tako s salutiranjem pozdravil francoskega predsednika Emmanuela Macrona in zato ni bil kaznovan.

Pravila Uefe prepovedujejo uporabo političnih in verskih simbolov na tekmah, za prekrške pa so predvidene visoke kazni.

V preteklosti je Uefa večkrat ostro ukrepala proti političnimi gestam na nogometnih tekmah. Hrvaško reprezentanco je leta 2015 doletela sankcija odvzema točke, igranje dveh tekem pred praznimi tribunami in 100.000 evrov denarne kazni zaradi izrisane svastike na igralni površini splitskega stadiona Poljud pred tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo.